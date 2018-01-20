Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbul Mecidiyeköy'de bir trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Çebi'nin herhangi bir sağlık sorunun olmadığı açıklandı.

Çebi bu akşam tedbir amaçlı olarak hastanede kalacak.