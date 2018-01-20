Beşiktaş'ta ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbul Mecidiyeköy'de bir trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Çebi'nin herhangi bir sağlık sorunun olmadığı açıklandı. 

Çebi bu akşam tedbir amaçlı olarak hastanede kalacak.