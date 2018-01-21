Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî futbolcumuz Cenk Tosun’un takımı Everton, Premier Lig’in 24. haftasında sahasında West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı. CenkTosun, Goodison Park’ta oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, 69 dakika sahada kaldı. Everton orta sahasının hücum hattını yeterince iyi başlayamaması nedeniyle rakip ceza sahası içerisinde topla buluşamayan yıldız oyuncu, 69’da yerini bir dönem ülkemizde Akhisar forması giyen ve 5,5 milyon avroya Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımına transfer olan Akhisarlı Oumar Niasse’ye bıraktı.



Niasse girer girmez

21 şutun atıldığı karşılaşmada West Bromwich Albion’un golü 7. dakikada Jay Rodriguez’den gelirken, Everton’a beraberliği getiren gol 70. dakikada 69’da Cenk’in yerine oyuna dahil olan Niasse’den geldi. Bu sonucun ardından üç maç sonra puan alan Everton 27 puana yükselirken, West Bromwich Albion 20 puanla 19. sırada kaldı. Premier Lig’de diğer sonuçlar: Brighton-Chelsea: 0-4, Arsenal-Crystal Palace: 4-1, Burnley-Manchester United: 0-1, Leicester City-Watford: 2-0, Stoke City-Huddersfield: 2-0, West Ham United-Bournemouth: 1-1, M. City-New Castle: 3-1.