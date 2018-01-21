Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Alman devi Bayern Münih'in son idmanında ortalık karıştı. James Rodriguez ve Sebastian Rudy arasında kavga yaşanırken, teknik direktör Jupp Heynckes'in konuyla ilgili olarak 'Bu bir erkek oyunu' demesi 'cinsiyetçi yorum' tartışmalarına neden oldu.

RUDY, RODRIGUEZ'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Kolombiya Milli Takımı'nın yıldızı Rodriguez ile Rudy arasında idmanda yaşanan bir pozisyon sonrasında tartışma çıktı. Rodriguez'in müdahalesine sinirlenen başarılı orta saha oyuncusu Rudy, takım arkadaşının üzerine yürüdü. İkili arasındaki gerginlik takımdaki diğer oyuncuların araya girmesiyle büyümeden önlenirken teknik direktör Jupp Heynckess kavgayla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

"BU BİR ERKEK OYUNU"

72 yaşındaki tecrübeli teknik adam Jupp Heynckes, "Antrenmanda baskı ve zorluklarla başa çıkmalarını istiyorum. Birebir oyunlarda agresif davranmaları benim isteğim. Artık oyuna geri dönme zamanı. Bu bir erkek oyunu" ifadelerini kullandı ve yaşanan tartışmanın doğal bir durum olduğunu dile getirdi.



RİBERY SAKİNLEŞTİRDİ

James Rodriguez'in yaşanan tartışmadan sonra moralinin bozulduğu görülürken 27 yaşındaki Rudy, Franck Ribery tarafından sakinleştirildi. İki oyuncunun antrenmandan sonra el sıkıştığı ve aradaki kırgınlığın sona erdiği öğrenildi.