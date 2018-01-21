Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Trabzon maç özeti ve golleri izle ve tüm maç detayları haberimizde. Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Konyaspor, Trabzonspor ile kendi evinde karşı karşıya geldi. Peki Konyaspor Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? İlk yarıda heyecan seviyesi bir hayli yüksek olmasına rağmen gol sesi çıkmayan Konyaspor Trabzonspor maçının 18. dakikasında konuk ekipten Ali Turan, gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı ve ilk 45 ddakika 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise dakikalar 77'i gösterirken dengeyi bozan gol Konyaspor'dan Deni Milosevic'den geldi. Bu gole karşılık ise maçın 83. dakikasında penaltıdan Milli golcü Burak Yılmaz'dan geldi ve skorda eşitlik sağlandı. Bu golden tam 7 dakika sonra Burak Yılmaz, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti ve Konyaspor deplasmanında takımını öne geçiren golü attı. 90+3'te ise bordo mavili ekipten Tomas Hubocan, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ancak dakikalar 90+4'ü gösterirken Beşiktaş'tan Konyaspor'a yeni transfer olan Orkan Çınar, skora dengeyi getiren golü kaydetti ve maç 2-2 berabere sonuçlandı. İşte Konya Trabzon maçı geniş özeti ve golleri...

Atiker Konyaspor - Trabzonspor: 2-2 (ÖZET İÇİN TIKLAYIN)





Süper Lig'in 18. haftasında Atiker Konyaspor, büyük heyecana sahne olan maçta Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

15. dakikada Vedat Bora ile duvar pasında Ömer Ali Şahiner, kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Onur Kıvrak topu kornere çeldi.

18. dakikada Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'e yaptığı sert hareket sonrasında Ali Turan direkt kırmızı kartla oyunda dışında kaldı.

25. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sol kanattan açtığı ortada topu göğsüyle yumuşatarak kontrol eden Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Serkan Kırıntılı'dan döndü. Pozisyonun devamında Burak Yılmaz, sağ çaprazdan tekrar vurdu, ancak meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Okay Yokuşlu'nun ara pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Ferhat Öztorun'un sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

43. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasına hareketlenen Vedat Bora, kaleci Onur Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Vedat Bora'nın yerden plasesinde topu kaleci Onur Kıvrak kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

52. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza yayı önünden kaleye gönderdiği etkili şutunda sağ köşeye giden topu Onur Kıvrak güçlükle çeldi. Ardından sağ kale direğine çarpan top saha içinde döndü.

77. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasında topla buluşan Deni Milosevic, ceza sahası dışından attığı golle Atiker Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

83. dakikada Bırak Yılmaz, penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

90. dakikada Atiker Konyaspor savunmasının hatasını çok iyi değerlendiren Burak Yılmaz, Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren golü attı.

90+3'te Orkan Çınar frikikten attığı golle maça tekrar eşitliği getirdi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Trabzonsporlu Hubocan kırmızı kart gördü.

Atiker Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun (Dk. 46 Eren Albayrak), Vedat Bora (Dk. 72 Orkan Çınar), Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Filipovic, Yatabare (Dk. 83 Hadziahmetovic)

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay Yokuşlu, Onazi (Dk. 80 Rodallega), Yusuf Yazıcı (Dk. 54 Sosa), Abdülkadir Ömür, N'Doye (Dk. 72 Bero), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 78 Milosevic, Dk. 90+3 Orkan Çınar (Atiker Konyaspor), Dk. 82 (penaltıdan) ve Dk. 90 Burak Yılmaz (Trabzonspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 18 Ali Turan (Atiker Konyaspor), Dk. 90+2 Hubocan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ömer Ali Şahiner, Dk. 72 Ali Çamdalı, Dk. 90 Filipovic, Dk. 90+4 Moke (Atiker Konyaspor), Dk. 66 N'Doye, Dk. 90+4 Uğur Demirok (yedek kulübesinde) (Trabzonspor)