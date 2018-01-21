Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor Başakşehir maç özeti golleri, Arda Turan'ın golü, önemli anları ve merak edilen tüm detaylar haberimizde. Süper Lig'in ilk devresini lider bitiren Medipol Başakşehir deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup ederek ikinci devreye de galibiyetle başladı. Başakşehir'in golleri 17'de Joseph Attamah, 58'de Mossoro ve 86'da Arda Turan'dan geldi. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Başakşehir, puanını 39'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ligde son 4 karşılaşmasında 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Le Guen yönetimindeki Bursaspor ise 25 puanda kaldı. Bursaspor'da Batalla, ilk yarıda sakatlandı ve 42'de yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı. Bursaspor'un yeni transferi Moussa Sow ise ilk 11'de başladığı maçta 62 dakika forma giydi.

ARDA TURAN, SÜPER LİG’DE 6 YIL 8 AY SONRA YENİDEN SAHADA



Medipol Başakşehir’in İspanya’nın Barcelona takımından kiraladığı Arda Turan, Süper Lig’de yeni takımıyla ilk kez forma şansı buldu. Bursaspor’a karşı oynanan mücadelenin 65’inci dakikasında Marcio Mossoro’nun yerine oyuna dahil olan 30 yaşındaki oyuncu ilk kez Medipol Başakşehir formasıyla sahaya çıkarken, aynı zamanda Süper Lig’de 6 yıl 8 ay aradan sonra yeniden forma giydi.



Daha önce Galatasaray’da uzun yıllar ter döken Arda Turan, bundan önce ligdeki son maçına sarı kırmızılı formayla Atiker Konyaspor’a karşı 20 Mayıs 2011 tarihinde çıkmıştı. Tecrübeli oyuncu, Medipol Başakşehir’in Ziraat Türkiye Kupası’nda Giresunspor ile oynadığı karşılaşmayı ise tribünden takip etmişti.

BURSASPOR 0-3 BAŞAKŞEHİR (TIKLA- MAÇ ÖZETİ İZLE)



90' Hakem Bülent Yıldırım müsabakanın bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

90' Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın sonuna en az 3 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

88' Sol kanattan hareketlenen Yusuf Erdoğan ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.



86' GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Arda Turan ile farkı üçe çıkartıyor! Stefano Napoleoni'nin pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Arda Turan sağ ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturuyor.

84' Medipol Başakşehir'de son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Emmanuel Adebayor oyundan alınırken yerine Mevlüt Erdinç oyuna dahil oluyor.

83' Barış Yardımcı'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Gheorghe Grozav bekletmeden ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

81' Sol kanatta topla buluşan Arda Turan ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak kaleci Harun Tekin çıkıyor ve bu topa sahip oluyor.

79' Dzon Delarge ara pasını sağ çaprazdan hareketlenen Gheorghe Grozav'ın koşu yoluna doğru gönderiyor ancak tecrübeli oyuncu bu topa yetişemiyor.

75' Turuncu lacivertliler kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

72' Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

69' Dzon Delarge'ın ara pası ile sağ kanatta hareketlenen Gheorghe Grozav son çizgiden ortasını altıpas alanına doğru gönderiyor ancak kaleci Volkan Babacan çıkıyor ve bu topa sahip oluyor.

65' Turuncu lacivertlilerde ilk oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Emre Belözoğlu ve Marcio Mossoro oyundan alınırken yerlerine İrfan Can Kahveci ve Arda Turan oyuna dahil oluyor.

62' Bursaspor cephesinde son oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Moussa Sow ve Jires Kembo-Ekoko oyundan alınırken yerlerine Bogdan Stancu ve Gheorghe Grozav oyuna dahil oluyor.

60' Ceza yayı içerisinde topla buluşan Emmanuel Adebayor dönerek yerden sert vuruyor ancak top sol kale direğine çarparak oyun alanına geri dönüyor.



58' GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro ile farkı ikiye çıkartıyor! Emre Belözoğlu sağ kanada doğru havadan pasını gönderiyor. Bu noktada bulunan Edin Visca top yere değmeden bekletmeden pasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Marcio Mossoro gelen topa hareketleniyor ve kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.



57' Aziz Behich sol kanatta topla birlikte hareketleniyor ve ortasını yerden ceza sahasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

54' Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Jires Kembo-Ekoko ara pasını göndermek istiyor. Savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazında Yusuf Erdoğan'ın önünde kalıyor. Yusuf dönerek yerden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak savunmadan geri geliyor.

50' Barış Yardımcı'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Dzon Delarge rakibini geçerek ceza sahasına giriyor ve son çizgiye inerek pasını altıpas alanına doğru gönderiyor. Savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Yusuf Erdoğan'ın önünde kalıyor. Yusuf bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

49' Sağ kanattan gelişen atakta Edin Visca ortasını altıpas çizgisinin önüne doğru gönderiyor ancak kaleci Harun Tekin çıkıyor ve bu topa sahip oluyor.

46' Müsabakanın ikinci yarısı konuk ekip Medipol Başakşehir'in vuruşu ile başlıyor.

45' Hakem Bülent Yıldırım'ın düdüğü ile müsabaka devre arasına giriyor.

45' Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Jires Kembo-Ekoko ortasını altıpas çizgisine doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

45' Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 2 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

44' Topla birlikte sağ kanatta hızlanan Emmanuel Badu rakibi Mahmut Tekdemir'in sert müdahalesi sonrasında yerde kalıyor. Pozisyon sonrasında Mahmut Tekdemir sarı kart ile cezalandırılıyor.

42' Yeşil beyazlılarda ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlanan Pablo Batalla oyundan alınırken yerine Yusuf Erdoğan oyuna dahil oluyor.

41' Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Jires Kembo-Ekoko doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Volkan Babacan üzerine gelen bu topu rahatlıkla kontrol ediyor.

40' Emre Belözoğlu'nun pası ile penaltı noktası sol tarafında topla buluşan Emmanuel Adebayor topu kontrol ettikten sonra ceza yayı sol tarafına hareketlenen Stefano Napoleoni'yi görüyor. Stefano Napoleoni bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Harun Tekin sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol ediyor.

37' Emmanuel Adebayor sol kanatta hareketlenen Stefano Napoleoni'yi görüyor ancak tecrübeli oyuncunun pozisyonu ofsayt.

34' Ceza yayının gerisinde topla buluşan Mahmut Tekdemir yerden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kendi takım arkadaşı Stefano Napoleoni'den geri geliyor.

32' Müsabakanın üçte birlik bölümü geride kalırken konuk ekip Medipol Başakşehir'in topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

30' Bursaspor'da Jires Kembo-Ekoko rakibi Joseph Attamah'a yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

28' Ev sahibi Bursaspor kendi yarı sahasından çıkmakta güçlük çekiyor.

25' Sol kanatta topla buluşan Jires Kembo-Ekoko son çizgiye inerek ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak Pablo Batalla kafa vuruşunu gerçekleştiremiyor.

21' Turuncu lacivertlilerde Junior Caiçara rakibi Pablo Batalla'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

18' Medipol Başakşehir'de Joseph Attamah gol sevincini abarttığı gerekçesi ile sarı kart görüyor.



17' GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Joseph Attamah ile öne geçiyor! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emre Belözoğlu ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Joseph Attamah kafa vuruşunu yapıyor ve topu sağ üst köşeden filelerle buluşturuyor.



14' Mahmut Tekdemir'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Edin Visca ortasını yerden ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

11' Bursaspor'da Emmanuel Badu rakibi Stefano Napoleoni'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

8'CornerSağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Edin Visca ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

5' Ceza yayı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top barajdan geri geliyor.

3' Konuk ekip Medipol Başakşehir kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

1' Müsabaka ev sahibi Bursaspor'un vuruşu ile başlıyor.

BURSASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN NOTLAR



Zorlu randevu öncesinde Medipol Başakşehir kalecileri Volkan Babacan ve Mert Günok saha içerisinde Bursasporlu eldivenler Harun Tekin ve Muhammed Şengezer'in yanına giderken birbirilerine başarılar diledi. Kalecilerin bu hareketi tribünlerden alkış aldı. Yeşil beyazlı taraftarlar özellikle yeni transferlerden Moussa Sow'a özel ilgi gösterirken, Medipol Başakşehir için kendilerine ayrılan bölümde yer alan az sayıdaki taraftar da takımları sahaya çıkınca alkışladı.



SOW İLK 11'DE

Her iki takımda da yeni transferlerin heyecanı yaşanıyor. Bursaspor'da sezon sonuna dek kadroya dahil edilen Moussa Sow, Medipol Başakşehir karşısında maça ilk 11'de başlayacak. Senegalli yıldız, hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maçta oyuna sonradan dahil olurken bugün ilk kez ilk 11'de yeşil beyazlı formayı giyecek. Bursaspor'da bir diğer yeni transfer Georghe Grozav da kadroda yer alırken; takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Bogdan Stancu, yedek kulübesinde maça başlayacak.



GENÇLERDE BURSASPOR KAZANDI

U21 Ligi'nde oynanan Bursaspor - Medipol Başakşehir mücadelesinde ise gülen taraf ev sahibi ekip oldu. Bursaspor U21 Takımı, 1-0 geriye düştüğü maçta Ramazan Keskin ile eşitliği sağlarken ilk yarı da 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarı da Çağrı Yasak'ın golüyle 2-1 öne geçen yeşil beyazlı ekip maçı da bu skorla galip bitirdi. Bu sonucun ardından Bursaspor ligdeki puanını 37'ye yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Medipol Başakşehir ise 22 puanda kaldı.