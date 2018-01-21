Galatasaray Kulübünün dün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbol takımını Kayserispor deplasmanında yalnız bırakmayacak. Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, yarın oynanacak Kayserispor-Galatasaray müsabakasını izlemek için maç günü Kayseri'ye gidecek. Cengiz'e Kayseri seyahatinde yönetim kurulundan 5-6 ismin de eşlik etmesinin bekleniyor. Öte yandan, Galatasaray'da yeni yönetimin mazbatasını 23 Ocak Salı günü almasının planlandığı bildirildi.
Galatasaray Başkanı Cengiz Kayserispor maçını izleyecek
21.01.2018 - 16:59 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 17:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbol takımını Kayserispor deplasmanında yalnız bırakmayacak.
Etiketler : galatasaray,haberler,Galatasaray Kulübü,Galatasaray başkanı,
538127 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/538127.aspx
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P.
1
Başakşehir
18
12
3
3
34
18
16
39
2
Fenerbahçe
18
10
6
2
36
21
15
36
3
Galatasaray
17
11
2
4
37
22
15
35
4
Beşiktaş
18
9
6
3
31
17
14
33
5
Kayserispor
17
8
6
3
25
18
7
30
6
Trabzonspor
18
8
6
4
35
30
5
30
7
Göztepe
18
9
3
6
31
28
3
30
8
Sivasspor
18
8
3
7
24
28
-4
27
9
Bursaspor
18
7
4
7
28
22
6
25
10
Malatyaspor
18
6
5
7
21
24
-3
23
11
Kasımpaşa
18
6
4
8
28
33
-5
22
12
Akhisarspor
18
5
5
8
23
31
-8
20
13
Aytemiz Alanyaspor
18
5
3
10
30
36
-6
18
14
Osmanlıspor
18
5
3
10
26
34
-8
18
15
Gençlerbirliği
18
4
5
9
22
32
-10
17
16
Antalyaspor
18
4
5
9
20
33
-13
17
17
Konyaspor
18
4
4
10
18
25
-7
16
18
Karabükspor
18
2
3
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14
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20.1.2018
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Osmanlıspor Futbol Kulübü 0 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
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Fenerbahçe 2 - 1 Göztepe
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Demir Grup Sivasspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
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Kasımpaşa - Alanyaspor
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Atiker Konyaspor 2 - 2 Trabzonspor
21.1.2018
Bursaspor 0 - 3 Medipol Başakşehir Fk
21.1.2018
Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
22.1.2018
Kayserispor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
18
10
5
3
33
17
16
35
2
Ankaragücü
18
10
5
3
26
14
12
35
3
Ç. Rizespor
18
10
4
4
38
24
14
34
4
Giresunspor
18
8
6
4
25
17
8
30
5
Boluspor
18
8
3
7
23
17
6
27
6
Balıkesirspor
18
8
5
5
34
28
6
26
7
İstanbulspor
18
7
5
6
20
18
2
26
8
Adanaspor
17
7
5
5
20
23
-3
26
9
Erzurumspor
18
6
7
5
20
20
0
25
10
Elazığspor
18
6
5
7
25
24
1
23
11
Altınordu
18
6
5
7
26
26
0
23
12
Gazişehir G.Ant
17
4
8
5
19
15
4
20
13
Adana Demirspor
18
5
5
8
23
28
-5
20
14
Samsunspor
17
4
7
6
16
22
-6
19
15
Eskişehirspor
18
5
6
7
34
31
3
18
16
Denizlispor
17
3
5
9
16
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-11
14
17
Grandmedical Manisaspor
18
6
2
10
21
30
-9
11
18
Gaziantepspor
18
1
4
13
7
45
-38
4