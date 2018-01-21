Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanıyor? ile ilgili sorularınınız tam cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz. Süper Lig’e verilen ara bitti ve ligin ikinci yarısı başladı. 18. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Futbol severler, yenilenen teknik heyeti ve yenilenen yönetimiyle Galatasaray’ı ilgi ile takip ediyor. Eski Başkan Dursun Özbek’in olağanüstü seçim kararı almasıyla hafta sonu yapılan seçimlerde Galatasaray’ın yeni Başkanı Mustafa Cengiz oldu. Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında Cengiz’in de maçı izleyeceği Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray Kayserispor maçının detayları, saati, maç sonrası özet görüntüleri, anlık skor takibi bu haberde yer alacak.

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanıyor? sorusunun cevabı için haberimize bakmanız yeterlidir. Saat 20:00’da başlayacak Kayserispor Galatasaray maçı pazartesi günü beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. İşte detaylar…

Galatasaray'da sandıktan sürpriz çıktı



Galatasaray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz oldu. Dursun Özbek’in mayıs ayını beklemeden erken seçim kararı almasının ardından yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlık için kıyasıya bir yarış yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesinde start alırken, ilk olarak kongre divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi. Mustafa Cengiz’in sarı, Dursun Özbek’in kırmızı oy pusulasıyla girdiği seçim yarışı son sandığa kadar adeta nefesleri kesti. Kongrede 3 bin 416 genel kurul üyesi oy kullandı. İlk sandıklardan Dursun Özbek üstün çıktı. İlk 5 sandık sonrası 143 oy rakibine fark atan Özbek, rakibi Cengiz karşısında daha sonra büyük hayal kırıklığı yaşamaya başladı.





Tüymedik buradayız



“Bu bir baskın seçimdir. Mayısta yapılmalıydı” diyen muhalefetin adayı Mustafa Cengiz, sonraki sandıklarda dengeyi sağladı ve öne geçti. 1703 oy alan Cengiz, Galatasaray’ın 37. başkanı olurken, Özbek 1623 oyda kaldı. Dursun Özbek son sandığın açılmasını beklemeden yeni başkan Mustafa Cengiz’i tebrik edip salondan ayrıldı. Seçim sonucu camiada ‘sürpriz’ olarak nitelendirilirken, salonda Cengiz lehine tezahüratlar yapıldı. Kongre üyeleri, Özbek’in Ünal Aysal’ın şahsında muhalefet için söylediği “Zoru görünce tüydüler” sözlerine atıfta bulunarak, “Biz tüymedik, buradayız” sloganları attı. Cengiz taraftarlarının coşkusu tavan yaparken, Özbek taraftarları beklemedikleri yenilgi karşısında şoke oldu.





Her şey Terim’le başladı



Sezona fırtına gibi giren Galatasaray futbol takımının üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Igor Tudor’un görevine son verdikten sonra “Yönetim içinde Fatih Terim’i istemeyenler var” diyerek olağanüstü kongre kararı alan Dursun Özbek, muhalefetin “Bu bir baskın seçimdir. 5 ay süresi kalan yönetim kurnazca görev süresini 3 yıla çıkarma çabasında” suçlamalarına maruz kalmıştı. Ancak dün ortaya çıkan tabloda Dursun Özbek ağır bir yenilgiye uğrayarak koltuğundan oldu. Bir başka deyişle ava giderken avlandı. Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın 37. başkanı olarak büyük bir zafer kazandı. Mustafa Cengiz, seçim öncesinde Fatih Terim’le uzun süreli bir anlaşma yapmayı planladıklarını açıklamıştı.

MUSTAFA CENGİZ’DEN ZAFER YORUMU



Galatasaray’ın olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Mustafa Cengiz, seçim zaferi sonrası camiaya mesajlar verdi. Kendisini destekleyen genel kurul üyelerine teşekkür eden Cengiz, “Mevla neylerse güzel eyler. Her şeyin hayırlısı olsun. Çok samimiyetle söylüyorum bunu. Bugün burada bir ilki yaşattınız. Açık, şeffaf bir Galatasaray dedik. Öyle de olacak. Doğruların realize edildiği bir Galatasaray olacak. Sizlerle beraber varız. Siz olmadan ben bir hiçim. Hep birlikte çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.



Şahlanışın başlangıcı



Galatasaray kongresinin tarih yazdığını söyleyen Mustafa Cengiz, “İlk defa burada Galatasaray Başkanı girdiği seçimi kaybetti. İlk defa 5 sandık sonra geriden gelen bir aday seçimi kazandı. Siz inanın, bir çığır açtınız. Sizlere çok teşekkür ederim. Sizler gibi sıradan bir Galatasaray neferiyim. Siz ne iseniz ben oyum. Tüm gücümü enerjimi vermeye geldim. Galatasaray’ın sahada ve 14 spor dalında tekrar şahlanışının startını vereceğiz” dedi.

Nerede kalmıştık?



Mustafa Cengiz’in başkanlık yarışında kendisine büyük destek veren Burak Elmas da tıpkı Fatih Terim gibi “Nerede kalmıştık” tweeti attı. Bu tweete Abdurrahim Albayrak’tan, “Sevgili Burak kardeşim Florya’da kalmıştık” cevabı geldi. Bu tweetler binlerce beğeni aldı.



İki kritik soru



Seçimin bitmesi ve yeni başkanın belli olmasıyla G.Saray’da iki önemli soru gündeme geldi. İlki Dursun Özbek’in 22 milyonluk kefaletinin ne olacağı konusu. Diğeri de 21’inde futbolculara yapılacak 5 milyon avroluk ödemenin akıbeti...



Birlik de kongreye



Kulüpler Birliği Başkanı olan Dursun Özbek’in bu görevinden de ayrılmak zorunda kalacağı belirtildi. En kısa süre içinde seçime gidileceği ifade edilirken, kulüplerin özellikle Göztepe Başkanı Mehmet Sepil üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.



Özbek tarihe geçti



G.Saray’da tarihi seçim öncesi basın mensuplarınca sonuç tahmini istenen Dursun Özbek, “2 bine 1000” diyerek bin oyluk fark beklediğini ifade etse de, yönetimde iken seçim kaybeden ilk Galatasaray başkanı olarak tarihe geçti.

G.SARAY’IN YENİ YÖNETİM KURULU



Mustafa Cengiz

Doğum tarihi: 1949, Gaziantep

Eğitimi: Ankara Siyasal Bilgiler Fak.

Mesleği: İş adamı (Akaryakıt)



Celal Açar

Doğum tarihi: 1939, İstanbul

Eğitimi: Galatasaray Lisesi

Mesleği: İş adamı (Matbaa)



Ahmet Şenkal

Doğum tarihi: 1948, Konya

Eğitimi: İstanbul Üni. İktisat Fak. Siyasi İlimler - Maliye



Prof. Dr. Acar Baltaş

Doğum tarihi: 1947, İstanbul

Eğitimi: Cerrahpaşa Tıp Fak.

Mesleği: Doktor (Nöroloji)



Prof. Dr. Nejat Güney

Doğum tarihi: 1948, İstanbul

Eğitimi: Çapa Tıp Fakültesi

Mesleği: Doktor (Ortopedi)



F. Okan Böke

Doğum tarihi: 1965, İstanbul

Eğitimi: Texas A&M University

Mesleği: Bankacı



Adil Araboğlu

Doğum tarihi: 1953, Samsun

Eğitimi: Marmara Üni. Siyasal Bilgiler

Mesleği: Ticaret



Doç. Dr. Emre Erdoğan

Doğum tarihi: 1971, Bursa

Eğitimi: Boğaziçi Üni. Siyasal Bilimi

Mesleği: Öğretim üyesi



Cenk Soyer

Doğum tarihi: 1964, İstanbul

Eğitimi: San Diego National Üni. İşl.

Mesleği: Yönetici



H. Hüseyin Toprak

Doğum tarihi: 1962, Sivas

Eğitimi: İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi

Mesleği: Avukat



A. Ünal Çeviköz

Doğum tarihi: 1952, İstanbul

Eğitimi: Boğaziçi Üni. İng. Dili Edeb.

Mesleği: Emekli büyükelçi



Mahmut Recevik

Doğum tarihi: 1958, İstanbul

Eğitimi: Londra Üni. Turizm ve Ot.

Mesleği: Turizmci



M. Ömer Cansever

Doğum tarihi: 1953, İstanbul

Eğitimi: Ealing Technical College

Mesleği: İş adamı (Ahşap)



Dinç Üner

Doğum tarihi: 1953, İstanbul

Eğitimi: İstanbul Üni. İşletme-Hukuk

Mesleği: Avukat



Erol Özmandıracı

Doğum tarihi: 1967, İstanbul

Eğitimi: New York Syracuse Üni.

Mesleği: İş adamı (İnşaat)



Arif Badur

Doğum tarihi: 1960, Erzurum

Eğitimi: Deniz Astsubay Okulu

Mesleği: İş adamı (Lojistik)

Her maç final!



Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adamla Süper Lig’de Göztepe karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından Türkiye Kupası son 16 turunda Bucaspor’a karşı iki maçı da kazandı. Terim’in öğrencileri bu 3 maçta rakip filelere 9 gol gönderirken, kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Lig yarışının çok çetin geçeceğini söyleyen Terim oyuncularına “Şampiyonluk için her maç final” dedi.

Mariano sevinci

Süper Lig’in 15’inci haftasında oynanan Akhisar maçında sakatlanan Mariano muhteşem geri döndü. Kampta formuna kavuşan Brezilyalı sağ bek Buca maçında gösterdiği performansla da takdir topladı. Mariano’nun bu performansı Terim’i çok mutlu etti.

Ndiaye'nin bonus derdi

G.Saray yönetimi giderleri kısmak için ince hesaplar yapıyor. Bu hesapların tam ortasında da takımın bel kemiği Badou Ndiaye bulunuyor. Sarı-kırmızılılar Senegalli yıldızı sezon başında 7,5 milyon avro artı bonuslar karşılığında Osmanlıspor’dan kadrosuna katmıştı. Yapılan anlaşmaya göre tecrübeli oyuncu için eski kulübüne 25 maçta forma giyerse 750 bin avro, 50 maçta forma giyerse bir 750 bin avro daha ödenecek. Ndiaye ilk yarıda sadece lig maçlarında bile 17 maçın 16’sında forma giydi. 27 yaşındaki futbolcunun kaldığı takdirde ikinci yarı 25 maçı tamamlaması işten bile değil. Bu sebeple de Galatasaray’a 750 bin avro daha ödeme çıkacak. Şu süreçte her kuruşu hesaplayarak harcayan yönetim de Ndiaye’nin satışını tekrar masaya yatırdı.



Ada’dan ilgi var



Ortalama bir oyuncunun yıllık maaşı ya da bonservis bedeli kadar bonusu bulunan Ndiaye’ye İngiltere’den Stoke City, Crystal Palace gibi ekiplerin ilgisi devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim de Ada ile menajerler aracılığıyla nabız yoklamaya başladı. Teknik direktör Fatih Terim’in de 10 milyon avrodan yüksek bir fiyat teklif edildiği takdirde onay vereceğini bildirdiği Ndiaye satışından elde edilecek gelirle de kaliteli iki oyuncu takviyesi yapılabileceği ön görülüyor.

Çilek tarlası yapacağız!



Point Hotel’de kulüp üyeleriyle bir araya gelen G.Saray Başkanı Dursun Özbek, “Görevimiz G.Saray’ı daha yukarı taşımak. Şampiyonluk halinde gelecek para 250 milyon lira. Bu parayı mutlaka kazanmalıyız. Finansal Fair Play herkesin dikkat etmek zorunda olduğu bir husus. Geçmişteki gibi çilek aramak yerine çilek tarlası yapalım, çileklerimizi toplayalım” diyerek altyapıya daha büyük önem vereceklerini söyledi. Yeni sponsorlarla anlaşmalar yapmaları gerektiğini belirten Özbek 2. defa sermaye artıracaklarını da ilave etti. Bu arada Özbek’in listesi belli oldu: Asil üyeler: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, Murat Atay, Ural Aküzüm. Yedek Üyeler: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral.

Fernando: Terim ile baba oğul gibiyiz

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Fernando Reges açıklamalarda bulundu. Brezilyalı orta saha “Tek hayalim sahalara dönmek ve arkadaşlarımla birlikte mücadele etmek. Antrenman şartlarımız iyi. Mayısta şampiyonluk istiyoruz. Bu hazırlık dönemiyle birlikte 2. devreye iyi bir giriş yapmak istiyoruz” dedi. G.Saray’da adaptasyon sürecini çabuk atlattığını ifade eden Fernando “Öyle oldum ki, 5-6 senedir burada yaşıyor gibiyim. Taraftarıma da burada çok teşekkür ederim” diye konuştu. Bu zamana kadar çok büyük hocalarla çalıştığını hatırlatan Fernando “Şimdi de Fatih Hoca geldi. Zaten başarıları da ortada. Eski başarılarını yeniden yaşamak istiyoruz. Aramızda baba oğul ilişkisi var. İnanılmaz bir insan. Baba gibi, bize evladı gibi yaklaşıyor. Sahada bize özgürlük veriyor. Gerçekten hocam ile karakterimiz uyuşuyor. Şampiyonluk yaşamak sonraki yıllarda da bunu devam ettirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.