Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demir Grup Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı oyuncu, sözleşme imzalamak üzere tarifeli uçakla Sivas'a hareket etti. Dün ailesiyle Brezilya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Robinho, geceyi havalimanı yakınındaki bir otelde geçirdi. Sabah saatlerinde hastanede ilk sağlık kontrolleri yapılan 33 yaşındaki oyuncu, ardından ailesiyle Atatürk Havalimanı İç Hatlar CIP Salonu'na geldi. Robinho, işlemlerin ardından tarifeli uçakla Sivas'a hareket etti.