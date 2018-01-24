Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile Acıbadem arasında imzalanan forma sponsorluğu anlaşmasında özel bir madde olduğu ortaya çıktı. 2011’den beri yan yana gelmeyen Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar’ın Fenerbahçe için el ele verme kararı alıp imzaladığı 36 milyon dolarlık anlaşmanın geleceği mayıs ayında gerçekleşecek seçime bağlı. Aziz Yıldırım ile Ali Koç’un yarışacağı genel kurulda koltuk değişikliği yaşanması hâlinde Acıbadem Sağlık Grubu, anlaşması tazminatsız olarak tek taraflı feshetme hakkına sahip. Başkanlık için Aziz Yıldırım favori görünse de, Koç ile arası iyi olmayan Aydınlar’ın sözleşmeye özellikle bu maddeyi koydurduğu belirtiliyor. 3 Temmuz sürecinde yönetimde yer alan Ali Koç ile Aydınlar arasında yaşanan gerginliğin hâlâ bitmediği, sponsorluk anlaşmasının hemen ardından yayınlanan video görüntüsüyle de kesinlik kazanmıştı.



Divan’da konuşacak

Sponsorluk anlaşması, Ali Koç “Davaya sahip çıkacağız. Fenerbahçe’nin uğradığı zararların tazmini için her türlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” açıklamasından bir gün sonra duyurulmuştu. Ardından Koç’un seçim kampanyalarını yürüten grup sosyal medyadan “Davamıza sonuna kadar sahip çıkacağız” videosunu paylaşmıştı. Yürütülen soğuk savaşla ilgili şimdi Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar cephesinden hamle bekleniyor. Başkan Yıldırım’ın cumartesi günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulunacağı ve Aydınlar’a sahip çıkacağı belirtiyor. Yurtdışında bulunan Mehmet Ali Aydınlar’ın da İstanbul’a dönen dönmez gündemi meşgul eden konuyla ilgili detaylı bir bilgilendirmede bulunacağı ifade ediliyor.

Koç istemiyor

Acıbadem, Koç’la çalışmak istemediği gibi Ali Koç da Acıbadem’le iş yapmayı düşünmüyor. Koç’un seçilmesi hâlinde başka bir firmayla çok daha yüksek meblağlarda bir sponsorluk anlaşması planladığı belirtliyor.

Ekici’ye veto

Sezon başından beri tam 4 defa adale sakatlığı yaşayan Mehmet Ekici, eski takımı Trabzonspor’a karşı forma giymek istiyor. Tamamen sağlığına kavuşan ve takımla çalışmalara başlayan Ekici, dev maçta görev bekliyor. Ancak Aykut Kocaman’ın oyuncusunu riske etmek gibi bir düşüncesi yok. Tecrübeli teknik adam, maç eksiği nedeniyle Ekici’yi bu karşılaşmada kullanmayacak.

Altı eksikle çalıştılar

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Tedavileri devam eden Giuliano, Janssen, Neto, Şener’in yanı sıra Skrtel ve Dirar idmanda yer almadı. Hafif ağrıları olan Slovak stoper tedbir amaçlı antrenmana katılmayıp özel program uyguladı. Dirar ise izinli olduğu için idmana katılmadı.

Janssen şoku

Ayak başparmağında oluşan ödem nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır sahalardan uzak olan Vincent Janssen, Trabzon karşılaşmasında da kadroda yer almayacak. Yoğun tedaviye rağmen bir türlü iyileşemeyen Hollandalı golcünün 4 hafta forma giyemeyeceği belirtiliyor. Sağlık heyeti, Janssen’i Beşiktaş derbisine yetiştirebilmek için büyük çaba harcıyor.

Sakin ol kaptan

Trabzon maçına hazırlanan Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e uyarı geldi. Kukesi maçında rakip yedek kulübesiyle tartışan, Göztepe karşılaşmasının sonunda gerginlik yaşayan Volkan’dan sakin kalmaya çalışmasını isteyen Kocaman “Trabzon’da seni provake etmeye çalışacaklardır. Sakın tahriklere kapılma” ikazında bulundu.

VALBUENA’YA GÜN DOĞDU!

Sol kanattaki yerini Aatıf’a kaptıran Valbuena’ya gün doğdu. Aykut Kocaman, omzu çıkan Giuliano’nun boşluğunu Fransız yıldızla kapatacak. Tecrübeli hoca, Trabzonspor deplasmanında Valbuena’yı gerçek mevkii olan on numara pozisyonunda oynatacak. Valbuena ile özel görüşen Kocaman “Yeteneklerinden şüphem yok. Tek beklentim ayağında daha az top tutman ve daha basit oynaman” dedi. Valbuena da hocasına söz verdi.