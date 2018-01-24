Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Kayseri deplasmanında 3 puanı 3 golle alan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, futbolseverlere maç kazanmanın sadece oyunculara, bireysel yeteneklere bağlı olmadığını ispatladı. Sarı-kırmızılı takım, zorlu maça çıkarken takımın omurgasını oluşturan Maicon, Fernando ve Gomis’ten mahrumdu. Camiada endişe de vardı ama Fatih Terim faktörü tam da burada ortaya çıktı. Belhanda’yı keserek, 11’inde durağan oyuncuya yer yermeyen Fatih Terim, âdeta taktik savaşla mücadeleyi kazanmasını bildi. İlk 20 dakikada skoru bulan sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam köşesine çekilip maçı izlemeye koyulmadı, satrancını son saniyeye kadar sürdürdü. Eski teknik direktör Igor Tudor’un en çok eleştirildiği konuların başında, oyunu okuyamaması ve hamle yapmakta gecikmesi ya da yanlış hamlelerde bulunması geliyordu. Terim ise âdeta ders niteliğinde icraatlarda bulundu.



Kimse vazgeçilmez değil

İkinci yarıya iki farkla önde başlayan Galatasaray 52’de kalesinde golü gördükten sonra yoğun bir baskı altında kalmıştı. Skorun eşitlenmesi işten bile değildi. Bu noktada Terim önce Feghouli ile Selçuk’u kenara alıp Tolga ile Donk’u sahaya sürdü, ardından da Yasin-Sinan değişikliği yaptı. 10 dakikada 3 oyuncu değişikliğine giden İmparator, skoru tutmasını bildi ve rakibin orta saha hâkimiyetini sonlandırdı. Terim’in yaptığı hamleler sonucu sarı-kırmızılılar uzatmalarda fişi çekti. Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe gibi takımların diş geçiremediği Kayserispor, kalesinde 3 gol gördü hem de Galatasaray Gomis gibi bir gol makinesinden mahrumken. Terim bütün Türkiye’ye farkını gösterirken, takımındaki oyuncularına da “Kimseye vazgeçilmez değildir” mesajını verdi.

FERNANDO BAŞLADI

İkinci yarıya Kayserispor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, 19. haftada Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fatih Terim yönetimindeki idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve ardından genel kuvvet çalışması yapıldı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçla idman sona erdi. Ahmet Çalık ve Gomis, takımdan ayrı koşu yaparken sakat oyunculardan Fernando Reges, kondisyonerler eşliğinde kuvvet ve adaptasyon çalışmalarına başladı.

Dursun Özbek vedalaştı

Galatasaray’ın 36. Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Stadı’nda kulüp çalışanlarıyla vedalaştı. Özbek burada yaptığı konuşmada “Değerli mesai arkadaşlarım, yaklaşık 3 sene birlikte çalıştık. Galatasaray’a hizmet etmek için var gücümüzle çalıştık. İyi ve kötü günler yaşadık. Hakkınızı helal edin” dedi.

15 gün süre verin

Galatasaray’da Mustafa Cengiz dönemi resmen başladı. Dursun Özbek’e karşı büyük bir zafer kazanarak Galatasaray’ın 37. başkanı olan Cengiz ve yönetim kurulu, dün Divan Başkanı İrfan Aktar’dan mazbatalarını aldı. “Hiçbir konu için zaman kaybına tahammülümüz yok” diyen Cengiz “Galatasaray mali açıdan kritik bir dönemden geçiyor. Meseleleri halının altına süpüre süpüre bugünlere geldik. Her gün 1 kilo kaldırabilirsiniz ama 1 yıl biriktirip, 365 kiloyu bir günde kaldıramazsınız. Biz, sorunlarımızı öncelikler sırasına göre çözmek niyetinde ve kararlılığındayız. Bize maksimum bir ay, en az ise 15 gün süre verin” ifadelerini kullandı. Bu arada Özbek döneminde göreve getirilen Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Güzelaydın’ın görevinden istifa ettiği KAP’a bildirildi.

Gomis haftaya oynar

Galatasaray’da sol arka üst adalesindeki problem sebebiyle Kayserispor maçında oynayamayan Bafétimbi Gomis’in kontrolleri sonrasında gelecek haftaya yetişebileceği tespit edildi. Fakat Fransız golcünün sakatlığının nüks etmemesi için çalışmaları daha sıkı bir şekilde kontrol edilecek.



Kimsenin parası kalmaz

Galatasaray’da yeni dönemde Sportif AŞ’de görev yapacak Abdürrahim Albayrak “Futbolcu ödemeleri ne olacak” sorusuna sert cevap verdi. Albayrak “Beş milyon avroluk ödeme varmış. Galatasaray’da kimsenin parası kalmaz. Bunu herkes iyi bilmeli” ifadelerini kullandı.



Yan topa ağırlık

Galatasaray’da Taffarel’in gelişi Muslera üzerinde hemen etkisini gösterdi. Uruguaylı kaleci Kayseri karşısında birçok önemli kurtarışa imza atarken, Brezilyalı hoca ile şimdi yan toplar özelinde ekstra çalışma yapacak. Fatih Terim de stoperlere pozisyon alma çalışmaları uygulatıyor.