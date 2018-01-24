Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Antalyaspor’a attığı iki golle galibiyetin mimarı olan Anderson Talisca’ya Çin’den çok cazip bir transfer teklifi eldi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Çin kulübü Changchun Yatai ile Talisca’nın bonservisine sahip olan Benfica arasında üç gündür süren pazarlıkta sona gelindi. İddiaya göre 20 milyon avrodan başlayan ilk teklif 30 milyona kadar çıktı. Talisca’nın kendisine önerilen astronomik rakamdan çok memnun olduğu ve Benfica’nın da kısa sürede bu transferi sonlandıracağı iddialar arasında. Bu transferin Beşiktaş yönüne de değinen Portekiz basını, siyah-beyazlıların satıştan en az 6 milyon avro istediğini ve bu rakamı almadan Talisca’nın gitmesine izin vermeyeceğini de bildiriyor. Benfica’nın, Beşiktaş’a teklif ettiği rakam ise 5 milyon avro.

Love idmana çıkmadı

Çıkan haberlerde transferin önündeki en büyük engelin Beşiktaş olduğu belirtildi. Cenk Tosun’un Everton’a satıldığının altı çizilirken, siyah-beyazlı ekibin bir başka önemli yıldızını kaybetmeyi göze alamayacağı vurgulandı. Yönetim konu için bugün toplanacak. Brezilyalının transferine sıcak bakılmıyor ancak 30 milyon avroluk tekliften sonra Benfica’nın satış hakkı olduğu için durum oldukça kritik. Transfer gerçekleşirse Beşiktaş Talisca’ya iki yıl için ödediği 5 milyon avroyu geri alacak. Öte yandan Alanyaspor’un golcüsü Vagner Love, Beşiktaş’a gitmek için gemileri taktı. Yıldız oyuncu takımının dünkü idmanına çıkmadı

Larin idmana çıktı

Beşiktaş’ın geçtiğimiz günlerde transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdiği Kanadalı futbolcu Larin ilk antrenmanına çıktı. 22 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlıların antrenmanında takımla birlikte çalıştı. Vagner Love’un transfer edilmesi halinde Larin’in, Osmanlıspor’a kiralanması bekleniyor. Öte yandan idmanda bir grup 5’e 2 top kapma, diğer grup bire bir şut ve savunma çalıştı. İdman çift kale maçla sona erdi.

Başkanlığa adayım!

Kulüpler Birliği’ni seçim heyecanı sardı. Dursun Özbek’in G.Saray başkanlığını kaybetmesinden sonra Kulüpler Birliği’ndeki başkanlık görevini de bırakacak olması seçim kulislerini hareketlendirmişti. Bazı kulüplerin Göztepe’nin başkanı Mehmet Sepil’i öne çıkarmasından sonra Osmanlıspor, Malatyaspor ve Kayserispor’un aday gösterdiği Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ‘varım’ dedi. Orman “Kendimi Türk futboluna adamış birisiyim. Her zaman söylüyorum, sadece Beşiktaş’ın iyi olması yetmez. Bütün takımlarımızın daha iyi olması gerekiyor. Marka değerimiz açısından bu çok önemli. Birkaç kulüp başkanı ile daha konuşup adaylığımı açıklayacağım” dedi.

‘Chicharito’ niyetli

Golcü arayan Beşiktaş’ın listesindeki Javier Hernandez ‘Chicharito’nun menajeri Eduardo Hernandez, “Beşiktaş ilgileniyor ama henüz anlaşma yok. Onu sadece Beşiktaş istemiyor. İlgilenen birçok kulüp var. Chicharito, oynamak istediği için kendisine uygun bir takım bakmamızı istedi” ifadelerini kullandı.

Aboubakar’dan icra takibi

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen ve Porto’ya dönen Vincent Aboubakar’ın icra takibi başlattığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı kulübün KAP’a yaptığı açıklamada Kamerunlu oyuncunun 252 bin 137 avro tutarındaki alacağının tahsili talebiyle icra takibi başlattığı belirtildi.