Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Necip Uysal’ın 27. yaş günü antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Başkan Fikret Orman ile İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Uysal’ın doğum günü kutlamasına katıldı ve futbolcuya mutluluklar diledi. Necip Uysal kutlamada yaptığı konuşmada, çok mutlu olduğunu belirterek, “Son iki sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmayı diliyorum” diye konuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular da yeni yaşında Necip Uysal’a mutluluklar diledi.