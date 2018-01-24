Siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Necip Uysal’ın 27. yaş günü antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Başkan Fikret Orman ile İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Uysal’ın doğum günü kutlamasına katıldı ve futbolcuya mutluluklar diledi. Necip Uysal kutlamada yaptığı konuşmada, çok mutlu olduğunu belirterek, “Son iki sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmayı diliyorum” diye konuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular da yeni yaşında Necip Uysal’a mutluluklar diledi.
Necip Uysal’a sürpriz
24.01.2018 - 20:54 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Necip Uysal için doğum günü antrenman öncesinde kutlandı. Başkan Fikret Orman da kutlamaya katıldı.
Etiketler : necip uysal,beşiktaş,
538896 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/538896.aspx
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A.
P.
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Başakşehir
18
12
3
3
34
18
16
39
2
Galatasaray
18
12
2
4
40
23
17
38
3
Fenerbahçe
18
10
6
2
36
21
15
36
4
Beşiktaş
18
9
6
3
31
17
14
33
5
Trabzonspor
18
8
6
4
35
30
5
30
6
Kayserispor
18
8
6
4
26
21
5
30
7
Göztepe
18
9
3
6
31
28
3
30
8
Sivasspor
18
8
3
7
24
28
-4
27
9
Bursaspor
18
7
4
7
28
22
6
25
10
Malatyaspor
18
6
5
7
21
24
-3
23
11
Kasımpaşa
18
6
4
8
28
33
-5
22
12
Akhisarspor
18
5
5
8
23
31
-8
20
13
Aytemiz Alanyaspor
18
5
3
10
30
36
-6
18
14
Osmanlıspor
18
5
3
10
26
34
-8
18
15
Gençlerbirliği
18
4
5
9
22
32
-10
17
16
Antalyaspor
18
4
5
9
20
33
-13
17
17
Konyaspor
18
4
4
10
18
25
-7
16
18
Karabükspor
18
2
3
13
14
31
-17
9
19. Hafta Maçları
26.1.2018
Beşiktaş - Kasımpaşa
26.1.2018
Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor
27.1.2018
Göztepe - Kayserispor
27.1.2018
Galatasaray - Osmanlıspor Futbol Kulübü
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Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Antalyaspor
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Alanyaspor - Bursaspor
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Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
28.1.2018
Trabzonspor - Fenerbahçe
29.1.2018
Medipol Başakşehir Fk - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
18
10
5
3
33
17
16
35
2
Ankaragücü
18
10
5
3
26
14
12
35
3
Ç. Rizespor
18
10
4
4
38
24
14
34
4
Giresunspor
18
8
6
4
25
17
8
30
5
Boluspor
18
8
3
7
23
17
6
27
6
Balıkesirspor
18
8
5
5
34
28
6
26
7
İstanbulspor
18
7
5
6
20
18
2
26
8
Adanaspor
18
7
5
6
21
26
-5
26
9
Erzurumspor
18
6
7
5
20
20
0
25
10
Gazişehir G.Ant
18
5
8
5
22
15
7
23
11
Elazığspor
18
6
5
7
25
24
1
23
12
Altınordu
18
6
5
7
26
26
0
23
13
Adana Demirspor
18
5
5
8
23
28
-5
20
14
Samsunspor
18
4
7
7
16
25
-9
19
15
Eskişehirspor
18
5
6
7
34
31
3
18
16
Denizlispor
18
4
5
9
19
28
-9
17
17
Grandmedical Manisaspor
18
6
2
10
21
30
-9
11
18
Gaziantepspor
18
1
4
13
7
45
-38
4