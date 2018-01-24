Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor ve Yeşilgiresun Belediyespor, Hayri Gür Spor Salonu’nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk periyodunu 30-17 önde tamamlayan bordo-mavililer, devreye 53-46 üstünlükle kapattı. Üçüncü periyodu 81-67 önde bitiren Trabzonspor, parkeden 102-97’lik skorla galip ayrıldı.