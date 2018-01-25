Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milan’ın başarılı savunma oyuncusu Gustavo Gomez için Fenerbahçe’nin ısrarı sürüyor. Stoper, sol bek ve sağ bek mevkilerinde görev yapabilen ve çok yönlü bir oyuncu olan Gomez’in hala sarı-lacivertlilerin radarında olduğu iddia edildi. İtalyan gazetecilere göre Fenerbahçe’nin Gomez transferi için Milan’a temsilciler gönderdiği ve hatta anlaşmak üzere olduğu iddia edilenler arasında. Paraguaylı oyuncunun çok yönlü oynayabilmesinden dolayı sarı-lacivertlilerin transferde ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Bu sezon Milan formasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde Austria Wien karşısında sadece 10 dakika forma şansı bulan Gustavo Gomez’in devre arası transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.