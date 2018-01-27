Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile salı günü oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda dünkü maçta oynayan oyuncular salonda rejenarasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek
Beşiktaş ara vermeden kupa mesaisine başladı
27.01.2018 - 14:42 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, dün akşam oynadığı Kasımpaşa maçının ardından ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Etiketler : beşiktaş,haberler,türkiye kupası,
539520 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/539520.aspx
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Takım
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Y.
A.
P.
1
Galatasaray
19
13
2
4
42
23
19
41
2
Başakşehir
18
12
3
3
34
18
16
39
3
Fenerbahçe
18
10
6
2
36
21
15
36
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Kayserispor
19
8
7
4
27
22
5
31
6
Göztepe
19
9
4
6
32
29
3
31
7
Trabzonspor
18
8
6
4
35
30
5
30
8
Sivasspor
18
8
3
7
24
28
-4
27
9
Bursaspor
19
7
4
8
29
25
4
25
10
Malatyaspor
18
6
5
7
21
24
-3
23
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Aytemiz Alanyaspor
19
6
3
10
33
37
-4
21
13
Akhisarspor
18
5
5
8
23
31
-8
20
14
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
15
Osmanlıspor
19
5
3
11
26
36
-10
18
16
Antalyaspor
18
4
5
9
20
33
-13
17
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
18
2
3
13
14
31
-17
9
19. Hafta Maçları
26.1.2018
Beşiktaş 2 - 1 Kasımpaşa
26.1.2018
Gençlerbirliği 2 - 1 Atiker Konyaspor
27.1.2018
Göztepe 1 - 1 Kayserispor
27.1.2018
Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
28.1.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Antalyaspor
28.1.2018
Alanyaspor - Bursaspor
28.1.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
28.1.2018
Trabzonspor - Fenerbahçe
29.1.2018
Medipol Başakşehir Fk - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
18
10
5
3
33
17
16
35
2
Ankaragücü
19
10
5
4
26
16
10
35
3
Ç. Rizespor
18
10
4
4
38
24
14
34
4
Giresunspor
18
8
6
4
25
17
8
30
5
Balıkesirspor
19
9
5
5
36
28
8
29
6
Boluspor
18
8
3
7
23
17
6
27
7
Altınordu
19
7
5
7
28
26
2
26
8
Elazığspor
19
7
5
7
26
24
2
26
9
İstanbulspor
18
7
5
6
20
18
2
26
10
Adanaspor
18
7
5
6
21
26
-5
26
11
Erzurumspor
19
6
7
6
20
22
-2
25
12
Gazişehir G.Ant
18
5
8
5
22
15
7
23
13
Samsunspor
19
5
7
7
18
25
-7
22
14
Adana Demirspor
18
5
5
8
23
28
-5
20
15
Eskişehirspor
19
5
6
8
34
32
2
18
16
Denizlispor
18
4
5
9
19
28
-9
17
17
Grandmedical Manisaspor
19
6
2
11
21
32
-11
11
18
Gaziantepspor
18
1
4
13
7
45
-38
4