Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile salı günü oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda dünkü maçta oynayan oyuncular salonda rejenarasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek