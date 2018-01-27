Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Trabzon’u devirdi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, evinde Trabzonspor'u 78-74 yendi.Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan 12. galibiyetini alırken, Trabzonspor ise 12. kez mağlup oldu.Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını Strawberry, Sertaç Şanlı ve Diebler ile bulduğu sayılarla Beşiktaş Sompo Japan 11-9 önde geçti. Siyah-beyazlılar karşısında hızlı hücumlarda Eldridge ve Heslip ile sayılar bulan Trabzonspor, ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı.Peki Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Eldridge ve Vasiliauskas'ın dış atışlardan bulduğu basketlerle ikinci periyoda başlayan bordo-mavililere Diebler, Strawberry ve Sertaç Şanlı ile karşılık veren Beşiktaş Sompo Japan, 17. dakikaya 32-30 önde girdi. Hücumda tempoyu yakalayan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 42-37 önde gitti.İkinci yarı iki takımın da karşılıklı sayılarıyla başlarken, Beşiktaş Sompo Japan, 26. dakikaya 51-47 önde girdi. Siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreğin bitimine 2 dakika 32 saniye kala farkı 11 sayıya (58-47) çıkardı. Eldridge ve Heslip ile art arda sayılar bulan bordo-mavililer, periyodun sonunda farkı 3 sayıya kadar indirdi: 58-55.

Dördüncü periyot çekişmeli geçerken, Harris ve Vasiliauskas'la basketler bulan Trabzonspor, 34. dakikada beraberliği yakaladı: 64-64. Son bölümde savunmada sertliği artıran Beşiktaş Sompo Japan, Adams'ın üst üste attığı basketlerle yeniden üstünlüğü ele alarak maçın bitimine 1 dakika 10 saniye kala skoru 74-68'e getirdi. Son anları oldukça gergin geçen karşılaşmayı siyah-beyazlılar, 78-74 kazandı.Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile siyah-beyazlı futbolculardan Atiba Hutchinson ve yeni transfer Cyle Larin de maçı izledi.

Salon: BJK Akatlar Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

Beşiktaş Sompo Japan: Adams 16, Strawberry 13, Diebler 14, Clark, Sertaç Şanlı 22, Weems 6, Palacios 4, Kenan Sipahi 3, Muratcan Güler

Trabzonspor: Heslip 5, Vasiliauskas 11, Alper Saruhan, Green 14, Bora Hun Paçun 2, Obekpa 12, Harris 6, Eldridge 24, Burak Eşlik

1. Periyot: 15-19

Devre: 42-37

3. Periyot: 58-55

5 faulle çıkan: 39.30 Vasiliauskas (Trabzonspor)

OZAN BULKAZ: 'NET KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI'

Trabzonspor Başantrenörü Ozan Bulkaz, Beşiktaş gibi bir takıma karşı istatiksel olarak önde olduklarını aktararak, kazanabilecekleri bir maç olduğunu söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan’a 78-74’lük skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Trabzonspor Başantrenörü Ozan Bulkaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Devre arasını iyi değerlendirdiklerini ifade eden Bulkaz, “Öncelikle en son lig maçı ve sonraki takımın görüntüsü arayı iyi değerlendirdiğimizi gösteriyor. Problemimiz Defans ve ribaunttu. Bugün Beşiktaş’ı 70 sayıda tuttuk. Hem de ribaundda Beşiktaş gibi bir takımı istatiksel olarak önde bitirdik. Kazanabilirdik. Net kazanabileceğimiz maçtı. İyi başladık. Önümüzdeki Sakarya maçı ile çıkış yakalayacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Hakemler iyi yönetti”



Bulkaz, müsabakadaki hakem hatalarının hatırlatılması üzerine, “Hakem arkadaşların iyi yönettiğini düşünüyorum. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum Sakarya maçı önemli bir maç. Oyuncularımla bu maç üzerinde çalışacağız” açıklamasını yaptı.

Trabzonsporlu basketbolcu Brady Heslip ise önemli bir maç olduğunu vurgulayarak, “Bizim için zor bir oyun oldu. Maalesef kazanamadık” diye konuştu.

UFUK SARICA: ZİRVE TAKİBİMİZİ DEVAM ETTİRDİK

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Trabzonspor karşısında yaptıkları hataları konuşarak düzelteceklerini söyleyerek, alınan galibiyetle zirve takibini sürdürdüklerini aktardı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 78-74’lük skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Ufuk Sarıca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maç geçirdiklerini anlatan Sarıca, "Trabzonspor arayı iyi değerlendirmiş. Kırılma anlarında çok basit ve teknik terimler dışında hatalar yaptık. Çok basit hatalar yapınca maç bir türlü kopmadı. Son anda kaybedebilirdik. Tüm maçı kötü oynamadık ama kötü oynadığımız dönemler var. Dış atışı iyi olan bir rakibi 74 sayıda tutuyoruz. Hücumda akıcı olmamız gerekiyor. Bunların üzerine çalışacağız. Sertaç’ın attığı 22 sayının yanında aldığı 8 ribaundu çok değerli. Zirve takibimizi devam ettirdik. Üstüne konuşarak hatalarımızı düzelteceğiz" şeklinde konuştu.

"Semih Erden, şubat başında antrenmanlara başlayacak”



Sarıca, sakatlığı devam eden milli basketbolcu Semih Erden ve Can Maxim Mutaf ile ilgili de şubat ayının başında takım ile antrenmanlara başlayacaklarını kaydetti.





Josh Adams: "Herkes en iyi oyununu oynadı"



Beşiktaş Sompo Japan’da forma giyen basketbolcu Josh Adams ise zor bir maç olduğunu ifade ederek, “Rakip çok iyi savaştı. Hatalarla maçı zora soktuk. Çok önemli bir maç olduğu için herkes en iyi oyununu oynadı” açıklamasını yaptı.

“Beşiktaş’a uyum sürecim çok kısa oldu”



Adams, Trabzonspor karşısında yaptığı smaçlar ve performansı hakkında da konuşarak şunları kaydetti:



“Ben hayatım boyunca böyleydim çok enerjik ve takımı ateşleyen bir oyuncu oldum. Kaybetmekten de nefret ederim. Maç zora girince elimden geleni yaptım. Sanki uzun süredir burada gibiyim uyum sağladım. Mutluyum ve burada bütün arkadaşlarım kaybetmeyi sevmiyor. Bu yüzden uyum sürecim çok kısa oldu.”