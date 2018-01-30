Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da beklenen oldu. Badou Ndiaye için Stoke City kulübü ile el sıkışıldı. Uzun pazarlıklar neticesinde sarı-kırmızılı yetkililer ile İngilizler 17 milyon avroya el sıkıştı. Premier Lig’de kümede kalma savaşı veren kulüp, bugün 27 yaşındaki futbolcunun çalışma iznini çıkardıktan sonra resmî açıklamayı yapacak. Sarı-kırmızılılar sıcak paranın hemen temin edilmesi sözünü İngilizlerden alırken, Senegalli futbolcuyla vedalaşıldı. Ndiaye 17 milyon avroluk bonservis bedeliyle de kulüp tarihinin en pahalıya satılan futbolcusu olarak kayıtlara geçecek. Yaz transfer döneminde de Portekizli yıldız Bruma toplamda 15 milyon avroya Leipzig’e satılmıştı.

Elmas iş başında

Stoke City’nin Ndiaye için kasadan çıkardığı para Galatasaray için âdeta transferin anahtarı oldu. Çünkü Galatasaray maddi yetersizlikten dolayı transferleri gerçekleştiremiyordu. Sarı-kırmızılılar şimdi kalan 48 saatte orta saha, sol bek ve santrfor transferlerini bitirmeye çalışacak. Yöneticilerden Abdürrahim Albayrak dün Manisa’ya geçerken, transfer görüşmeleri ve temaslar Burak Elmas önderliğinde gerçekleşti. Bir ayağı İngiltere’de olan Elmas, Ndiaye konusunda belge ve evrak işlerinde de pürüz çıkmaması için işlerin başında durdu. Galatasaray’ın peşinde olduğu Manchester Unitedlı Fellaini için de transfer organizasyonunu Elmas’ın yapması bekleniyor. Artık Stoke City formasını sırtına geçirecek Ndiaye, Galatasaray’ın dünkü antrenmanına da katılmadı.

G.Saray’ın en pahalı satışları:

Bruma - 15 milyon €

Arda - 13 milyon €

Keita - 8,15 milyon €

Burak - 8 milyon €

Telles - 6,5 milyon €