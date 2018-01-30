Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisarspor Kayserispor maçı şifresiz canlı izle ile birlikteyiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Süper Lig'de yeni stadı'nda oynadığı ilk maçta Antalyaspor karşısında 1 puanı son dakikada kurtaran Akhisarspor, Kupa'da ilk maçtan avantajı cebine koymak isterken, ligde fırtına gibi esen Kayserispor ise çıkışını Akhisar karşısında sürdürerek deplasmanda turu yarılamak istiyor. Peki Akhisar Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Akhisarspor, 24 Erzicanspor, Ankara Demirspor ve Boluspor'u eleyerek çeyrek finale yükselirken, Kayserispor, Van Büyükşehir Belediyespor, Yeşil Bursa, Eyüpspor ve Antalyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Akhisarspor-Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

30 Ocak Salı günü Akhisar Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.30’da başlayacak. Karşılaşma A2'den canlı yayınlanacak.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı oyuncuların yol yorgunu olmaması için ZTK maçı için Manisa'da, Osmanlıspor ile oynayacakları lig maçı için ise Ankara'da kamp yapacaklarını söyledi.

'Kupada ve ligde iddialıyız'

Kupada ve ligde iddialı olduklarını belirten Başkan Bedir, "Ligde sıkıntılı bir döneme girdik. Trabzonspor ve Göztepe ile birlikte ilk beş için mücadele veriyoruz. O nedenle Göztepe karşısında aldığımız 1 puan çok önemli. Kupa maçının ardından haftasonu ligde Osmanlıspor ile karşılaşacağız. Ankara'dan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz'' dedi.