Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta sahadaki dinamosu Badou Ndiaye'yi rekor bonservis bedeliyle Stoke City'ye satması beklenen Cimbom, bu futbolcunun boşluğunu Manchester United'ın yıldızı Marouane Fellaini ile dolduracak. Önceliği sol bek ve forvete veren Teknik Direktör Fatih Terim, Senegalli futbolcunun beklenmedik ayrılığı sonrasında karar değiştirdi ve orta sahaya takviye talep etti.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME

Sezon sonu için el sıkışılan Manchester'ın yıldızı Fellaini'nin transferini öne çekmek isteyen sarı-kırmızılı kulüp, 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyip bu işi bitirecek. Belçikalı futbolcunun en önemli şartı olan 4.5 yıllık uzun sözleşmeyi kabul eden Galatasaray, yıldız isme de yıllık 3.5 milyon Euro ödeyecek. Bu hamleyle hem Ndiaye'nin boşluğu doldurulacak hem de bu futbolcudan gelen paranın çok küçük bir kısmı bu transfere harcanacak. (Açık Mert Korkusuz)