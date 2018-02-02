Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor maçının ardından, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'a bugün dönebilen sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda, Atiker Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan oyucuların yenilenme yaptıkları, diğer oyuncuların ise dar alanda 5'e 5 çift kale maç oynadıkları belirtildi.

Galatasaray'ın, İtalya ekibi Inter'den kiraladığı tecrübeli Japon oyuncu Yuto Nagatomo, takımla ilk idmanına çıktı. Nagatomo, ilk antrenmanla ilgili duygularını sosyal medya hesabından paylaşırken, "Takımımla ilk antrenmanım. Yeni takım arkadaşlarım ve hocam Fatih Terim ile birlikte olduğum için çok mutluyum. Herkes beni çok iyi karşıladı ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.