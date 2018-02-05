Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kupası internetten ATV canlı izle linki burada yer alıyor. Beşiktaş, 3-1'in rövanşında Ankara ekibi Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Futbol severler ise Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? gibi sorularıa cevap arıyor. İlk maçta Mustafa Pektemek, Negredo (P) ve Talisca'nın golüne Gençlerbirliği'nde Deniz Yılmaz karşılık vermiş ve siyah-beyazlılar, başkent ekibini deplasmanda 3-1 yenmişti. Yarı finale yükselme adına elinde avantajlı skoru bulunduran Beşiktaş'ın, Gençlerbirliği'ne nazaran maça daha rakat çıkması bekleniyor. Ligde pek de iyi sonuçlar elde edemeyen ancak son 12 resmi maçında sadece kupada Beşiktaş'a yenilen Gençlerbirliği, saha ve seyirci avantajını skora yansıtarak yarı finale çıkmanın planlarını yapıyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak Gençlerbirliği Beşiktaş maçının saati, canlı bilgileri ve tüm detayları ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

Salı günü saat 20:30'da başlayacak mücadele Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ATV ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maçı şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

Gençlerbirliği Beşiktaş Türkiye Kupası maçı ATV ekranlarından canlı izlemek için tıklayın

Gençlerbirliği Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

6 Şubat Salı günü Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de olacak...

Kaptan Tolga, kaleye geçiyor

Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 lig maçının 14’ünde kalesini gole kapayamayan Fabricio da yarın Gençlerbirliği’yle oynanacak karşılaşmada kulübeye geçecek. 30 yaşındaki file bekçisinin yerine kaptan Tolga Zengin eldivenleri devralacak. Öte yandan bir görev değişimi de ön libero hattında yaşanacak. Son maçlarda bekleneni veremeyen Oğuzhan Özyakup da formasını Tolgay Arslan’a kaptıracak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş zamanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş karşılaşmaları, 6 Şubat Salı günü yapılacak tek maçla başlayacak. İlk maçta rakibi Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 mağlup eden Beşiktaş, yarın başkent temsilcisiyle deplasmanda yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Kupada 7 Şubat Çarşamba günü iki karşılaşma yapılacak. İlk maçı 1-0 kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin son maçı, Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak. Konya'da yapılan ilk karşılaşma, 2-2 berabere sonuçlanırken, taraflar İstanbul'da tur için sahaya çıkacak.

Maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

6 Şubat Salı:

20.30 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)

7 Şubat Çarşamba:

18.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor (Ülker)

8 Şubat Perşembe:

20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

Yarı final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli olacak. Çeyrek final için yapılan kura çekiminde, yarı finalde hangi takımların eşleşeceği de belirlenmişti. Buna göre, 27-28 Şubat ve 1 Mart ile 17-19 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarında, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle Galatasaray-Atiker Konyaspor eşleşmesinde turu geçen takım karşılaşacak. Yarı finalin diğer ayağında ise Beşiktaş-Gençlerbirliği eşleşmesinin kazananı ile Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor eşleşmesinde tur atlayan takım karşı karşıya gelecek.

Son deneme Bursaspor'a takıldı

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Gençlerbirliği'yle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 6 Şubat Salı günü Gençlerbirliği'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut idmanıyla sona erdiği kaydedildi. Beşiktaş, yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Ankara'ya gidecek. Sezon boyunca üst üste 3 puanı hanesine yazdırma sıkıntısı yaşayan Beşiktaş, ligin ikinci yarısına iyi başlamasına rağmen Bursaspor engeline takıldı. Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek ikinci yarıya başlayan siyah-beyazlılar, sonraki hafta evinde Kasımpaşa'ya 2-1 üstünlük kurdu. Beşiktaş, üst üste 2 maçta 6 puan aldıktan sonra Bursaspor ile 2-2 berabere kalarak bir kez daha puan kaybı yaşadı.

Puan kaybındaki seri daha uzun

Bu sezon taraftarlarını seri galibiyetlerle sevindirmekte zorlanan Beşiktaş, uzun süreli puan kaybıyla da karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı takım, 6. haftadan başlayarak üst üste puan kayıplarına engel olamadı. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Beşiktaş, ardından Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Bir sonraki hafta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 9. haftadaki Medipol Başakşehir maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu 4 haftada 10 puan kaybetti.

Geçen sezon seri galibiyetleri daha fazlaydı

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde geçen sezon daha sık seri galibiyetlere imza attı. Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'de 7 kez seri galibiyet almayı bildi. Ligin 3 ve 4. haftalarında galip gelen Beşiktaş, sezon boyunca kısa süreli puan kayıplarına rağmen daha sık seri galibiyetler alarak şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş, sezon içinde 6, 7 ve 8. haftaların yanı sıra, 21, 22 ve 23 ile 26, 27 ve 28. haftalarda üst üste üçer karşılaşma kazanmayı bildi. 10 ve 11. haftalarda 2 galibiyetlik seri yapan Beşiktaş, 16, 17, 18 ve 19. haftalarda üst üste 4 maçta 12 puan topladı. Ligin son 4 haftasını galibiyetlerle tamamlamayı başaran siyah-beyazlı ekip, üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Güneş ile en iyi sezon 2015-2016

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde seri galibiyetler konusunda en başarılı sezonu 2015-2016'da yaşadı. Sezon boyunca 8 defa üst üste galibiyetlere imza atan Beşiktaş, Güneş yönetiminde en uzun galibiyet serisini de 2015-2016'da elde etti. Söz konusu sezondaki ilk serisini 3 ve 4. haftalarda yapan siyah-beyazlı ekip, sonraki seriyi 6, 7, 8 ve 9. haftalarda gerçekleştirdi. 10. haftada yaşadığı puan kaybının ardından üst üste iki karşılaşmada rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Güneş yönetimindeki en uzun galibiyet serisine ise 13. haftadan itibaren üst üste 5 karşılaşma kazanarak imza attı. Ligin ikinci yarısının başında 19 ve 20. haftalarda bir kez daha üst üste kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldı. Antalyaspor galibiyetinin ardından Kasımpaşa'ya yenilen siyah-beyazlı ekip, krizden çabuk çıktı ve Bursaspor ile Sivasspor'a üstünlük vurdu. Şampiyonluk mücadelesindeki kritik haftalarda Akhisarspor ile berabere kalan Beşiktaş, sonrasında Kayserispor, Galatasaray ve Osmanlıspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etti.