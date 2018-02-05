Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Spor canlı izle ile ilgili aradıklarınız bu haberde. Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Kayserispor, Akhisar ile kendi evinde karşılaşacak. Futbol severler ise; Kayserispor Akhisar Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? sorularına cevap arıyor. İlk maçta Eray Ataseven'in 89'uncu dakikada bulduğu golle kendi evinde Kayserispor'u 1-0 yenen Teleset Mobilya Akhisar, çeyrek final rövanş karşılaşmasında Kayserispor karşısında yarı finale yükselmek adına deplasmanda avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. 27 gün sonra ilk defa kendi evinde sahaya çıkacak Kayserispor ise; saha ve seyirci avantajını kullanarak; bir üst tura adını yazdırmanın planlarını yapıyor. Peki heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak Kayserispor Akhisar Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte Kayseri Akhisar Türkiye Kupası maçı canlı bilgileri ve tüm detayları...

Kayserispor Akhisar Türkiye Kupası maçı A Spor canlı izlemek için tıklayın

Kayserispor Akhisar Türkiye Kupası Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta Canlı Yayınlanacak?

Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Teleset Mobilya Akhisarspor ilk mücadelede Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup etmişti. Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibi yarı finalde Galatasaray - Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.





Kayserispor 27 gün sonra evinde

Antalya kampı, Antalyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor maçı derken 27 gün sonra Kayseri'ye dönebilen sarı-kırmızılılar, çarşamba günü Teleset Mobilya Akhisarspor'la ZTK çeyrek finalin rövanşını, pazar günü ise Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Haftayı 3 puanla kapatan Kayserispor bu hafta hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem de ligde zorlu 2 karşılaşma oynayacak. Antalya kampı, Antalyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor maçı derken 27 gün sonra Kayseri'ye dönebilen sarı-kırmızılılar, çarşamba günü Teleset Mobilya Akhisarspor'la ZTK çeyrek finalin rövanşını, pazar günü ise Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.





İkinci yarı hazırlıkları için 17 gün Antalya'da kamp yaptıklarını, ardından kupa ve lig maçı için Manisa ve Ankara'nın yolunu tuttuklarını söyleyen Kayserispor Menajeri Erdem Kemaloğlu, '' Kupadan elediğimiz Antalyaspor maçı nedeniyle ikinci yarı kampımız ister istemez uzadı. Ardından Teleset Mobilya Akhisarspor kupa çeyrek finalinin ilk ayağını oynadık. Oradan da Kayseri'ye dönmeden Ankara'ya geçerek Osmanlıspor ile lig karşılaşması oynadık. Kaba bir hesapla 27 gündür Kayseri'den ve tesislerimizden uzak kaldık. Kayseri'mizi, kulübümüzü ve taraftarımızı özledik. Şimdi önümüzde iki ciddi karşılaşma var. Kupada yarı finale uzanabilmek için öncelikle çarşamba günü 1-0'lık yenilginin rövanşını almak istiyoruz. Ardından da dost ve komşumuz, kardeş kulübümüz Demir Grup Sivasspor ile lig maçında puan mücadelesi vereceğiz. Taraftarımızın desteği ve katkısıyla her iki sınavdan da galibiyetle ayrılıp, lig ve kupada yolumuza devam etmek istiyoruz'' dedi.



Öte yandan, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması sonrası 1 maçlık ceza alan Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica, cezasını tamamladığı için hafta içi ve sonundaki kupa ve lig maçında sahada takımının başında yer alacak.

Maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

6 Şubat Salı:

20.30 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)

7 Şubat Çarşamba:

18.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor (Ülker)

8 Şubat Perşembe:

20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

Yarı final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli olacak.

Çeyrek final için yapılan kura çekiminde, yarı finalde hangi takımların eşleşeceği de belirlenmişti.

Buna göre, 27-28 Şubat ve 1 Mart ile 17-19 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarında, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle Galatasaray-Atiker Konyaspor eşleşmesinde turu geçen takım karşılaşacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise Beşiktaş-Gençlerbirliği eşleşmesinin kazananı ile Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor eşleşmesinde tur atlayan takım karşı karşıya gelecek.

İlk maçtan dakikalar

1. dakikada sol kanatta rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Onur’un pasıyla topla buluşan Muğdat’ın bekletmeden şutunda top kaleci Muammer’de kaldı.

30. dakikada Şamil’in uzun pasında rakip yarı alanda topla buluşan Mendes, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Muammer meşin yuvarlağı tokatlayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

31. dakikada Muğdat’ın pasıyla topa sahip olan Miguel Lopes’in ceza sahası çizgisi sağ çaprazdan sert şutunda top yan kale direğine çarparak oyun alınana geri döndü.

48. dakikada Kayserispor savunmasının hatasında topu önünde bulan Barbosa’nın ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta, kaleci Muammer son anda eliyle dokunarak meşin yuvarlağın kornere gitmesini sağladı.

64. dakikada Deniz’in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Umut’un bekletmeden ayak içi vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih’in kucağında kaldı.

70. dakikada Kayserispor’da Şamil, Caner’e yaptığı faul sonrası hakem tarafından sarı kart ile cezalandırdı. Karara yoğun itirazlarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, hakem Özgür Yankaya tarafından tribüne gönderildi.

79. dakikada sol köşeden Olcan’ın kullandığı korner atışında altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Serginho’nun kafa vuruşunda kaleci Muammer üzerine gelen topu güçlükle direğin üstünden kornere çeldi.

89. dakikada Ömer'in rakip yarı alanın ortalarından ceza sahasına gönderdiği ortada altıpas çizgisinin bir metre önünde iyi yükselen Eray'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer'in ellerinin üzerinden filelere gitti. 1-0

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Alpaslan Dedeş xx, Ali Saygın Ögel xx

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Miguel Lopes xx, Dany xx, Caner xx, Ömer xxx, Onur xx (Eray dk. 82 xxx), Sissoko xx, Serginho xx, Muğdat xx (Olcan dk. 60 xx), Seleznyov xx (Barbosa dk. 46 xx), Henrique xx

Yedekler: Lukac, Orhan, Mustafa, Aykut, Soner, Bilal, Larsson

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Muammer xx, Levent xx, Sapunaru xx, Erkan xx (Güray dk. 75 xx), Kucher xx, Şamil xx, Deniz xx, Mendes x, Boldrin xx (Espinoza dk. 82 ?), William xx (Tiago Lopes dk. 46 x), Umut x

Yedekler: Lung, Atila, Espinoza, Erdal, Asamoah Gyan xx, Kravets, Varela, Stojiljkovic

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gol: Eray (dk. 89) (T.M. Akhisarspor)

Sarı kartlar: William, Erkan, Tiago Lopes, Şamil (Kayserispor), Selezynov, Onur, Barbosa, Eray (T.M. Akhisarspor)