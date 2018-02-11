Kayserispor , Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.
34. dakikada Kayserispor atağında Lopes'in ceza sahasına gönderdiği pasa koşu yapan Umut Bulut'un, müsait pozisyonda topu ıskalaması sonucu meşin yuvarlak auta gitti.
41. dakikada kendi yarı alanından Atila Turan'ın rakip savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Umut Bulut'un, kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
42. dakikada rakibiyle girdiği bir pozisyonda sakatlanan Kone oyuna devam edemedi. Kone'nin yerine Robinho oyuna dahil edildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçta Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
53. dakikada Demir Grup Sivasspor'da kazanılan serbest vuruşu kullanan Robinho, yaklaşık 25 metreden meşin yuvarlağı kaleci Lung'un solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.
67. dakikada Kayserispor eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Badji'nin ceza sahasına yaptığı ortada, arka direğe doğru koşan Umut Bulut'un bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
79. dakikada Robinho'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Hakan Arslan'ın şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
88. dakikada sol köşeden Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde ceza alanında oluşan karambolde, önünde kalan topa vuran Şamil Çinaz, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.