Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Hikmet Karaman, 30 üzerinde şut çektiklerini ve 60'ın üzerinde orta yaptıklarını ancak golü bulamadıklarını aktardı. Karaman, "Burada gol vuruşlarında becerikli olmak, rakip takımın kalecisinin iyi oynamasıdır. İlk 45 dakikaya gelince hem taraftarın desteği hem de takımın coşkulu oyunu ile çok iyi başladık. Mağlup duruma düşmeden önce net 2-3 pozisyon bulduk. Mağlup duruma düştük, 1-1'i yakaladık, çok iyi bir atakta kaybettiğimiz topta golü yedik. 2-1 mağlup duruma düştük. İlk devrenin son dakikasındaki penaltıyla 2-2 yapıp içeri girseydik belki daha farklı şeyler olurdu. Penaltıyı da kullanamadık, demoralize bir şekilde devre arasına girdik. Buna rağmen takım, dik durup tempolu ve coşkulu oyununu sürdürdü. İstediğimiz golü bulamadık. Burada camia olarak bu durumlarda nasıl ayakta kalacağımız önemli. Oyuncularım adına, takımım adına bu maçı kaybetmeyi asla hak etmedik. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bence Türkiye'ye çok güzel bir futbol izlettirdik. Bu tür böyle 10 maç oynayıp ya bir ya da 2 kez kaybedersiniz. Diğer maçların hepsini kazanırsınız. Yeter ki bu oyunu diğer maçlarda da sergileyelim" dedi.
Hikmet Karaman: “Bu maçı kaybetmeyi asla hak etmedik”
11.02.2018 - 19:54 | Son Güncelleme: 11.02.2018 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Oyuncularım adına, takımım adına bu maçı kaybetmeyi asla hak etmedik. Bunu net olarak söyleyebilirim" dedi.
Etiketler : hikmet karaman,süper lig,konyaspor,alanyaspor,
542910 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/542910.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
21
13
4
4
40
21
19
43
2
Galatasaray
20
13
2
5
43
25
18
41
3
Fenerbahçe
21
11
8
2
41
24
17
41
4
Beşiktaş
21
11
7
3
40
20
20
40
5
Kayserispor
21
9
8
4
29
23
6
35
6
Trabzonspor
21
8
9
4
36
31
5
33
7
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
8
Sivasspor
21
9
4
8
27
31
-4
31
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
21
7
5
9
31
28
3
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Akhisarspor
21
6
6
9
25
34
-9
24
13
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
14
Alanyaspor
21
6
3
12
34
40
-6
21
15
Antalyaspor
20
5
6
9
24
35
-11
21
16
Konyaspor
21
5
5
11
22
29
-7
20
17
Osmanlıspor
21
5
4
12
29
40
-11
19
18
Karabükspor
21
3
3
15
15
41
-26
12
21. Hafta Maçları
9.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Kasımpaşa
10.2.2018
Göztepe 3 - 3 Osmanlıspor Futbol Kulübü
10.2.2018
Gençlerbirliği 0 - 0 Trabzonspor
10.2.2018
Beşiktaş 5 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.2.2018
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
11.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
11.2.2018
Kayserispor 1 - 1 Demir Grup Sivasspor
11.2.2018
Medipol Başakşehir Fk 0 - 2 Fenerbahçe
12.2.2018
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
21
12
5
4
36
19
17
41
2
Ankaragücü
21
11
6
4
29
17
12
39
3
Ç. Rizespor
21
11
5
5
40
28
12
38
4
İstanbulspor
21
10
5
6
25
20
5
35
5
Altınordu
21
9
5
7
33
27
6
32
6
Giresunspor
21
8
7
6
27
22
5
31
7
Boluspor
21
9
3
9
26
20
6
30
8
Elazığspor
21
8
6
7
27
24
3
30
9
Gazişehir G.Ant
20
7
8
5
28
15
13
29
10
Balıkesirspor
21
9
5
7
38
33
5
29
11
Adanaspor
20
7
6
7
22
28
-6
27
12
BB Erzurumspor
21
6
8
7
21
24
-3
26
13
Samsunspor
21
6
8
7
20
26
-6
26
14
Eskişehirspor
21
7
6
8
39
33
6
24
15
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
16
Denizlispor
21
4
5
12
20
33
-13
17
17
Manisaspor
21
7
2
12
24
36
-12
14
18
Gaziantepspor
21
1
4
16
8
55
-47
4