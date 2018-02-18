Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Bayern Münih'le ilk maçı 20 Şubat Salı günü oynayacak. Tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan Beşiktaş, son 16 turu kura çekimine seribaşı olarak katıldı ve Alman ekibi Bayern Münih ile eşleşti. Peki Beşiktaş Bayern Münih maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? Tüm detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih’le oynayacağı ilk maç için yarın Almanya’ya gidecek. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih’le 20 Şubat Salı günü oynayacağı ilk maç için yarın Münih’e gidecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir başarı elde ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlılar, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan öğle saatlerinde özel uçakla Münih’e hareket edecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın TSİ 21.00’de maçın oynanacağı Allianz Arena’da basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlıların maç öncesi son antrenmanı da aynı statta TSİ 21.30’da başlayacak. Bayern Münih ile Beşiktaş arasındaki müsabaka, 20 Şubat Salı günü TSİ 22.45’te oynanacak.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Son 16 tur maçları 13-14 Şubat - 20-21 şubat ve 6-7 Mart - 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş Bayern Münih maçının net tarihi belli olur olmaz haberimizin detayından öğrenebilirsiniz. Beşiktaş Bayern Münih Tivibu Spor ve TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ MAÇI, ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

> 20 Şubat Salı (Şifresiz kanalda olacak TRT 1)

> 14 Mart Çarşamba (Şifreli kanalda olacak)



BAYERN MÜNİH-BEŞİKTAŞ MAÇIN RUMEN HATEGAN YÖNETECEK

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Bayern Münih'le 20 Şubat Salı günü oynayacağı ilk maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Allianz Arena'da TSİ 22.45'te oynanacak karşılaşmada Rumen hakem Hategan görevlendirildi. Hategan'ın yardımcılıklarını vatandaşları Octavian ?ovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden István Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.

Hategan, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 2-0 yendiği maçta görev yapmıştı.



İŞTE SON 16 TURUNDAKİ EŞLEŞMELER!

Juventus - Tottenham

Basel - Manchester City

Porto - Liverpool

Sevilla - Manchester United

Real Madrid - PSG

Shakhtar Donetsk - Roma

Chelsea - Barcelona



