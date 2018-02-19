Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde 80 milyonun beklediği maç geldi çattı. Temsilcimiz Beşiktaş, zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş öncülüğündeki siyah-beyazlılar, son 16 ilk maçı için Almanya'ya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Almanya'ya hareket eden kafilede, kulüp başkanı Fikret Orman ve yöneticiler de yer aldı.

BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Almanya'nın Bayern Münih takımıyla oynayacağı karşılaşma için Münih'e gitti. Allianz Arena'da oynanacak maç TSİ 22:45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ MÜNİH MAÇI HAKEMİ KİM

Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Rumen hakem Hategan’ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini ise aynı ülkeden Istvan Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.

BEŞİKTAŞ MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA

TSİ 22:45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlacak.

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BEŞİKTAŞ'IN MÜNİH KADROSU

Teknik direktör Şenol Güneş, Bayern Münih maçı için kadroya 22 kişi dahil etti. Beşiktaş'ın Münih'e giden kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Tolga Zengin, Fabricio Ramirez, Ersin Destanoğlu, Domagoj Vida, Necip Uysal, Pepe, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Adriano Correia, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Anderson Talisca, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Vagner Love, Cyle Larin.

MÜNİH MAÇI MUHTEMEL İLK ON BİRİ

Yanı sıra, ligde oynanan son maç ve 22 kişilik kadroya göre Beşiktaş - Bayern Münih muhtemel ilk on biri belli oldu. Kadroda Quaresma, Talisca, Pepe ve Vagner Love'un ilk on birde başlaması bekleniyor.

- Fabri

- Gökhan Gönül

- Medel

- Pepe

- Caner Erkin

- Tolgay

- Hutchinson

- Lens

- Talisca

- Babel

- Vagner Love