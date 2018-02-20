Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tecrübeli golcü Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş'a başarılar dilerken Pepe ve Tolga'yla birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Başarılar Beşiktaşım. Kalbim ve dualarım sizinle" notunu düştü.