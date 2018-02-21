Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Şilili yıldız, "Beşiktaş iyi bir takım. Bu galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Taraftarlarımızın da desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Rakibimizin kırmızı kart sonucunda 10 kişi kalması maçın bizim adımıza maçın daha rahat geçmesini sağladı ve bize avantaj getirdi. Takım arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.