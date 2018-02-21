UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Bayern Münih, sahasında Beşiktaş'ı 5-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Heynckes, iki ayrı yarı yaşadıklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde bir takımın maçın başı sayılacak bir dakikada 10 kişi kalması bir çok hesabı alt üst eder. Beşiktaş tecrübeli oyunculardan oluşan bir ekip. İlk yarıda 10 kişi kalmalarına rağmen güzel bir oyun sergilediler. İlk yarının sonlarına doğru ilk golü bulunca rahatladık. İkinci yarıda ise kendi evimizde farklı galip gelmek zorundaydık. İstanbul karşılaşmasını riske atamazdım. Futbolcularımın büyük bir bölümü milli takım oyuncuları, farklı kazandığımız için mutluyuz” diye konuştu.
Heynckes: Farklı kazandığımız için mutluyuz
21.02.2018 - 02:09 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 02:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Farklı kazandığımız için mutluyuz" dedi.
Etiketler : beşiktaş,beşiktaş bayern münih,
545205 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/545205.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
22
14
4
4
41
21
20
46
2
Galatasaray
22
14
2
6
47
27
20
44
3
Fenerbahçe
22
12
8
2
44
24
20
44
4
Beşiktaş
22
11
8
3
41
21
20
41
5
Kayserispor
22
9
8
5
30
25
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
30
33
-3
34
7
Trabzonspor
22
8
9
5
36
32
4
33
8
Göztepe
22
9
6
7
35
35
0
33
9
Kasımpaşa
22
8
5
9
34
37
-3
29
10
Malatyaspor
22
7
7
8
24
28
-4
28
11
Bursaspor
22
7
6
9
31
28
3
27
12
Akhisarspor
22
7
6
9
28
34
-6
27
13
Gençlerbirliği
22
6
7
9
29
35
-6
25
14
Antalyaspor
22
6
6
10
26
39
-13
24
15
Konyaspor
22
5
6
11
23
30
-7
21
16
Alanyaspor
22
6
3
13
34
43
-9
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
31
43
-12
19
18
Karabükspor
22
3
3
16
15
44
-29
12
23. Hafta Maçları
23.2.2018
Galatasaray - Bursaspor
24.2.2018
Kayserispor - Kasımpaşa
25.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Atiker Konyaspor
25.2.2018
Alanyaspor - Trabzonspor
25.2.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Antalyaspor
25.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.2.2018
Göztepe - Demir Grup Sivasspor
25.2.2018
Beşiktaş - Fenerbahçe
26.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
23
13
5
5
47
30
17
44
2
Ümraniyespor
22
12
5
5
36
20
16
41
3
Ankaragücü
23
11
7
5
32
22
10
40
4
Altınordu
23
10
6
7
35
28
7
36
5
Gazişehir G.Ant
22
9
8
5
35
17
18
35
6
İstanbulspor
22
10
5
7
25
22
3
35
7
Boluspor
22
10
3
9
29
21
8
33
8
Elazığspor
22
8
7
7
28
25
3
31
9
Giresunspor
22
8
7
7
27
24
3
31
10
Balıkesirspor
23
9
6
8
39
37
2
30
11
Adanaspor
22
8
6
8
26
34
-8
30
12
BB Erzurumspor
22
7
8
7
26
25
1
29
13
Samsunspor
23
6
10
7
22
28
-6
28
14
Eskişehirspor
22
8
6
8
40
33
7
27
15
Adana Demirspor
22
6
6
10
28
33
-5
24
16
Denizlispor
22
5
5
12
22
33
-11
20
17
Manisaspor
22
7
2
13
25
38
-13
14
18
Gaziantepspor
23
1
4
18
9
61
-52
4