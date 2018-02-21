Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş EA7 Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili merak ettikleriniz bu haberde bulabilirsiniz. THY Euroleague'in 23. haftasında İtalyan Emporio Armani Milano, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'a bu akşam konuk olacak. Basketbol severler ise Fenerbahçe Doğuş EA7 Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi sorulara cevap arıyor. Ligde oynadığı 22 maçın ardından 15 galibiyet, 7 mağlubiyet elde ederek 37 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, 7 galibiyet ve 15 mağlubiyet alarak 29 puanla 14. sırada yer alan Armani Milano'yu konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te

12. RANDEVU

Fenerbahçe Doğuş ile EA7 Olimpia Milano, bugüne kadar Euroleague'de 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 8 kez parkeden galip ayrılırken, Milano da 3 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İtalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe, uzatmaların ardından 92-86 kazandı.

MELİH VE ALİ MUHAMMED, MİLLİ TAKIM'DA

Fenerbahçe'de sakatlık sorunu olan basketbolcu bulunmuyor fakat Milli Takım'daki oyuncuların eksikliklerini hissedecek. Sarı-lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu ile Ali Muhammed, A Milli Basketbol Takımı kadrosunda yer aldığı için bu mücadelede forma giymeyecek.

THY Euroleague’in 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:



20.00 CSKA Moskova - Saski Baskonia

20.45 Fenerbahçe Doğuş - EA7 Olimpia Milano

22.00 Olympiakos - Valencia Basket

22.45 Unicaja Malaga - Maccabi FOX Tel Aviv



23 Şubat Cuma:



20.00 BC Khimki Moskova - Panathinaikos

20.30 Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas

22.45 Brose Baskets Bamberg - Kızılyıldız

23.00 FC Barcelona Lassa - Real Madrid