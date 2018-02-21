Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Shakhtar Donetsk Roma maçı AZ TV, İdman TV canlı izle ile ilgili aradığınız link bu haberde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Cengiz Ünderli İtalyan Roma, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşacak. Shakhtar Donetsk Roma maçı AZ TV, İdman TV canlı izle linki ise bu haberde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester City, Napoli ve Feyenoord gibi takımlarla mücadele ederek City'nin ardından 2. olarak son 16'ya çıkan Shakhtar Donetsk, C Grubu'nda Chelsea, Atletico Madrid ve Karabağ ile yarışarak 1. olarak son 16 biletini alan Roma ile karşılaşacak. Millî futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, zorlu rakibi karşısında deplasmanda bir üst tura çıkma adına ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkıyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Shakhtar Donetsk ise Roma karşısında gol veya goller bularak tur biletini ilk maçta elde etmek istiyor. Futbol severler ise Shakhtar Donetsk Roma maçı AZ TV, İdman TV canlı izlenecek mi sorlarına cevap arıyor. İşte Shakhtar Donetsk Roma maçı AZ TV, İdman TV canlı izle linki ile ilgili aradıklarınız...

Shakhtar Donetsk - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OSK Metalist Stadyum'unda bu akşam saat 22:45'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detayları turkiyegazetesi.com.tr'de olacak...

Roma zoru başardı

C Grubu'nda Chelsea, Atletico Madrid ve Karabağ ile eşleşen Roma adeta zoru başardı ve grubunu lider olarak tamamlıyarak son 16 turuna yükseldi. İtalyan ekibi 6 maçta 11 puan topladı. Chelsea ile aynı puanda olan Roma, averajla lider olarak üst tura yükseldi. Başkent ekibi 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, 9 gol attı ve 3 gol yedi.

Shaktar, Napoli'yi solladı

Manchester City, Napoli ve Feyenoord ile F Grubu'nda yer alan Shaktar, 6 maç sonunda 12 puan topladı ve lider Manchester City'nin arkasından adını üst tura yazdırdı. Ukrayna ekibi, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, 9 gol attı ve 9 gol yedi.

Lucescu maçı takip edecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden izleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Lucescu'nun, Bayern Münih-Beşiktaş maçını ve milli oyuncu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmayı takip edeceği bildirildi.

AZ TV yayın akışı

22.02.2017

8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"

13:00 "Hərb tariximizdən"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:10 Cizgi filmləri

15:30 "Sağlam olaq"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Musiqi mozaikası"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Elm və innovasiya"

22:15 Televiziya filmi

23:00 "Xəbərlər"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Elm və innovasiya"

3:00 "Günün nəbzi"

3:40 "Görüş yeri"

5:00 "Xəbərlər"

5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:20 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

22.02.2017

08:00 İdman xəbər

08:20 Bakı 2015.Avropa oyunları

10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Siti” – “Monako”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Bayer” – “Atletiko” M

14:00 Avrofutbol

15:00 İdman xəbər

15:20 Voleybol.Çempionlar liqası.”Çemik Polis” – “Telekom”

17:00 İspaniya çempionatının icmalı

18:00 İdman xəbər

18:20 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)

19:30 Avropadan futbol (canlı)

20:30 Arena.Trabzonsporun yeni stadionu (yeni)

21:00 İdman xəbər

21:45 Futbol.İspaniya çempionatı.”Valensiya” – “Real” M (canlı)

23:45 Futbol.Çempionlar liqası.”Sevilya” – “Lester” (canlı)

02:00 İdman xəbər

02:20 Futbol dahiləri

02:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

03:00 İdman xəbər

03:00 İdman xəbər

03:20 Futbol.İngiltərə çempionatı.“Lester” - ”Mançester Yunayted”

05:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

06:00 Futbol.Almaniya çempionatı.”Borussiya” D – “Leypsiq

08:00 İdman xəbər

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