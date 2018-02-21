Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Özel Eğitim Anaokulu’nun açılışını yapmak üzere geldiği Hatay’da Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Lütfü Savaş, Aziz Yıldırım’ın bugünlerde Hatay’a gelip okul açmasının hem Türk milleti adına hem de Hatay halkı adına onur verici bir durum olduğunu söyledi. Savaş, “Birçok inan sanki Hatay’da savaş varmış gibi algılayıp gelmek istemiyor. Seyahatlerini iptal etmeye çalışıyor. Ama şu var ki, 7 yıla yakındır sınırımızda iç savaş var. Hatay’da hiçbir kargaşa olmamıştır. İnşallah bundan sonrada Haty halkı bu kargaşa ortamına müsaade etmeyecektir” diye konuştu.

AZİZ YILDIRIM: BUGÜN 18 OLAN TALEBE MEVCUDU İNŞALLAH 300’LERE ÇIKAR

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ise, "Bugün Hatay’da olmamızın önemli bir sebebi de Ali beylerin yapmış oldukları kardeşlerimiz için okul ve bu okulun zaten öğretime başlamış onu bizlerde görerek, destek vererek bunun daha genişletilmesini yapabilir miyiz diye onlara destek olmak için geldik. Tabi sizinde katkılarınız var. Açılışa geldiğimiz zaman oradaki imar sorunlarının hepsini siz yaptınız, açtınız. Bunun yapılması için önderlik ettiniz. Bu ülke için, Hatay için hayırlı olmuştur diyelim. Bugün 18 olan talebe mevcudu İnşallah 300’lere çıkar. Belki de daha ileriki yıllarda yeni okulların yapılarak engelli kardeşlerimizin ve çocuklarımızın gelişimini sağlarız” diye konuştu.

"BU ÜLKE İÇİN YAPILMASI GEREKEN BİR OPERASYONDUR"

Yıldırım, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak da şunları söyledi:

“En önemli konulardan bir tanesi de, Afrin’e Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mecburen beka sorununu çözmek için bir girişim yapmıştır. Biz bunu hepimiz canı gönülden destekliyoruz. Çünkü bu ülke için yapılması gereken bir operasyondur. Ancak burada şehit olanları anarak onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Geride kalan gazi olanlara da acil şifalar diliyoruz. Hem ailede, hemde ülkemize sabır diliyoruz. İnşallah kısa dönemde hükumetin ve silahlı kuvvetlerin beraber almış olduğu kararlar doğrultusunda da bu harekat biter.”

Konuşmaların ardından iki başkan da birbirlerine takımlarının formalarını hediye etti.