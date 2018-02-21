Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevilla Manchester United maçı şifresiz canlı izle ile ilgili detaylar burada! Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla, Manchester United'ı konuk edecek. Futbol severler ise Sevilla Manchester United maçı şifresiz canlı izle yollarını merak ediyor! Peki Sevilla Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? E Grubu'nda Liverpool, Spartak Moskova ve Maribor ile mücadele ederek Liverpool'un ardından 2. sırada son 16'ya yükselen İspanyol ekibi Sevilla, A Grubu'nda Basel, CSKA Moskova ve Benfika'yla yarışarak bir üst tura lider çıkan Manchester United ile Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda karşılaşacak. Sevilla, saha ve seyirci avantajını kullanarak Manchester United karşısında bir üst tura çıkmak için avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Manchester United ise Sevilla karşısında gol veya goller bularak bir üst tur şansını ilk maçta bitirmenin hesabını yapıyor. Futbol severler ise Sevilla Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak sorusunun cevabını arıyor. İşte Sevilla Manhester United maçı şifresiz canlı izle linki...

Sevilla Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?



Sevilla Manchester United maçı bu akşam 22:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı maçların %72'sini kazandı. Bu oran, turnuvada en az 15 iç saha maçı oynayan takımlar arasında Real Madrid ve Barcelona'nın ardından elde edilen en yüksek üçüncü oran. Sevilla, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı alt maçın ikisini kazanabildi. Son 16'ya kalan takımlar arasında en az galibiyet elde eden ekip. Sevilla aynı zamanda son 16'ya kalmayı başaran takımlar arasında, grup maçlarında en fazla gol yiyen takım konumunda. Manchester United bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarındaki altı maçının beşini kazandı ve 2007/08 sezonundan bu yana gruplardaki en başarılı performansını sergiledi. Manchester United, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabildi. O galibiyet de, Mart 2014'te Olympiakos'a karşı gelmişti. Wissam Ben Yedder, Sevilla'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin %50'sinin sahibi. Grup aşamalarında bu sezon sadece Cristiano Ronaldo bu oranın üstüne çıkabildi.

United'dan 6 maçta 5 galibiyet



UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında A Grubu'na düşen İngiliz devi Manchester United; Basel, CSKA Moskova ve Benfica ile eşleşti. Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alan kırmızı şeytanlar 15 puan topladı ve grubunu lider bitirdi. United, rakip kalelere 12 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.



Sevilla, Liverpool'un ardından...



Son 16 turuna gelmeden önce E Grubu'nda mücadele eden İspanyol temsilcisi Sevilla; Liverpool, Spartak Moskova ve Maribor ile mücadele etti. Grubu İngiliz ekibi Liverpool, 12 puanla lider tamamlarken, Sevilla topladığı 9 puan ile Spartak Moskova'nın önünde grununu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.