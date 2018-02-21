Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'daki şike soruşturmasına konu olan alt lig maçlarının listesi açıklandı. Real Madrid'in ve Barcelona'nın ikinci takımlarının maçları da listelerde ama iki takımdan suçlanan futbolcu veya görevli yok.

İspanya'daki şike soruiturmasında incelenen maçlar arasında Real Madrid Castilla ve Barcelona B takımı da bulunuyor. Sadece İspanya'nın değil, dünyanın en önde gelen kulüplerinden Real Madrid ile Barcelona'nın ikinci takımlarının maçlarının da listede yer alması şaşkınlık yaşattı. 2015-16 sezonundan 10, 2016-17 sezonundan 26 ve devam eden 2017-18 sezonundan 15 maç, toplam 51 karşılaşmanın yer aldığı listeyi oluşturuyor.

El Confidencial'daki habere göre, soruşturma yasa dışı bahisle mücadele eden Federbet'in verilerinden hareketle açıldı. Real Madrid Castilla ve Barcelona B takımlarından hiçbir futbolcu ve görevli soruşturmada yer almıyor. Şimdiye kadar 20 kişinin tutuklandığı soruşturmada inceleme altındaki maçlar şöyle:

2015-16 SEZONU:

3.LİG (SEGUNDA B): Real Union-La Roda , Atletico Astorga-Racing de Ferrol

4. LİG (TERCERA): Paterna-Castellon, Loja-Maracena, Granollers-Santfeulienc, MoraMarchamalo, Recambios Colon-Novelda, Acero-Recambios Colon, San Pedro-Los Villares, Atletico Sanluqueno-Ceuta

2016-17 SEZONU:

3.LİG (SEGUNDA B): Baleares-Gava, El Ejido-La Roda, Linares-Melilla, Arandina Racing de Santander, Racing de Ferrol-Coruxo, Cornella-Eldense, Barcelona BEldense, Villarreal B-Eldense, Atletico Baleares vs Eldense, Eldense-Gava

4. LİG (TERCERA): Ecija Balompie-Sevilla C, Atletico Espeleno-Alcala, CD Rincon-Dos Hermanas, Atarfe-Guadix, Zafra-Olivenza, Marchamalo-Talavera de la Reina, AlcalaEcija Balompie, Alcala-Atletico Espeleno, Atarfe-Loja, EAN Vanguardia-Yeclano Deportivo, Alcorcon B-Getafe B, Velez-Atarfe, Murcia B-Aguilas

FEDERASYON KUPASI: Ponferradina-Tenisca, Badajoz-Atletico Mancha

2017-18 SEZONU:

3.LİG (SEGUNDA B): Jumilla-Ecija Balompie, Cerceda-Real Madrid Castilla

4. LİG (TERCERA): Gijon Industrial-Union Langreo, La Hoya Lorca B-EAN Vanguardia, Alcala-San Roque de Lepe, Xerez-Olivenza, Xerez-Alcala, LebrijanaXerez, Astorga-Real Burgos, Lebrijana-Alcala, Alcala-Sevilla C, Malaga Batarfe, Becerril-Virgen del Carmen, Gijon Industrial-Union Langreo, Atletico Espeleno Arcos