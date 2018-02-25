Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LaLiga'da adım adım şampiyonluğa yürüyen Barcelona, Girona'ya da şans tanımadı. Barça, 25. haftadaki Katalan derbisini de 6-1 kazanmayı bildi. Henüz 3. dakikada Portu'nun golüyle geriye düşen Barcelona'da Luis Suarez hat-trick yaparken, farkı getiren diğer goller Messi (2) ve Coutinho'dan geldi. Bu sonuçla 65 puana yükselen Barcelona liderliğini sürdürdü. Girona ise 34 puanda kaldı.

La Liga'da Katalan derbisinde Girona ile karşılaşan Lionel Messi, asist ve gol istatistiklerinde rekor kırdı.

36 FARKLI TAKIM

Girona ağlarını havalandıran Lionel Messi, La Liga'da 36 farklı takıma gol atarak Raul Gonzalez ve Aritz Aduriz'i geride bıraktı.

EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCU

Luis Suarez'in golünde asisti yapan isim olan Lionel Messi, lig tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu. Messi, Suarez'e attırdığı golle La Liga'da 148 asiste ulaştı ve bu alanda da lig tarihine geçmeyi başardı.