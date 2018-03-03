Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tecrübeli oyuncu, Karabükspor karşısında attığı gollerle 24 gole ulaştı ve 2000-01 sezonunda 22 gol atan Mario Jardel'i geçerek, Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

Gomis ve Jardel'in arkasından Milan Baros, 2008-09 sezonunda attığı 20 golle 3. sırada, 1983-1984'te 31 maçta attığı 16 golle Tarık Hocic ise 4. sırada yer alıyor.

2011/12 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ 4 GOL

Gomis, 2011/12 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçında Lyon'un Dinamo Zagreb'i 7-1 yendiği maçta 4 gol atmıştı.

KARİYERİNDEKİ EN GOLCÜ SEZONU

Öte yandan Bafetimbi Gomis, kariyerindeki en golcü sezonunu da Galatasaray'da yaşamış oldu. Sarı-kırmızılılarda 26. golünü atan Gomis, 2011-12 sezonunda attığı 25 gollük sezonunu da geçmiş oldu.