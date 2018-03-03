Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, Göztepe'nin doğrudan futbol oynayan bir ekip olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Biz de topa sahip olup, rakibin blokları arasına iki oyuncu sokmak istedik. 18 kez bloklar arasında oyuncularımızı topla buluşturduk. 45+2'de duran toptan golü bulduk. Öncesinde faul değil gibi duruyor ama bu kalabalığın içinde bunlar olabiliyor. Oyun gücünü ve kazandığımız galibiyeti bunun üzerinden konuşacaksak bu son derece yanlış olur. Ondan önce de duran toptan bulduğumuz pozisyonlar vardı. Devreye böyle girmek iyi oldu. Yüzde 60 topa sahip olduk. Göztepe duran toptan en çok gol yiyen takımlardan biri, ilk maçı da böyle çözmüştük. Oyunun genelinde oyun gücümüzü doğru yansıttık. Gençlerbirliği beraberliğinden sonra zihinsel yıpranmayı çabuk toparlayıp kazanmak önemliydi."

Basit top kayıplarıyla rakibe pozisyonlar verdiklerini aktaran Avcı, "Kazanma duygusu önemli ama bazen sona doğru yaklaştıkça kaygılar da olabilir. Top kayıplarıyla pozisyonlar verdik, bize yakışmadı ama bundan çıkaracağımız dersler var. Göztepe ligimizin önemli renklerinden bir tanesi. Buraya gelen seyircisiyle kattıkları renk için de teşekkür ediyoruz. 10 hafta kaldı. Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz. Bizim için çok değerli olan saha paylaşımına sadık kalan oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, "Şampiyonluk yarışında şu an 4 takım var. İlerleyen haftalarda bir kopma olabilir mi?" sorusunu ise, "Ben kopma olacağını tahmin etmiyorum. Herkes her yerde puan kaybedebiliyor. Her rakibin bir hedefi var. Barajın geçen seneki kadar yüksek olmayacağını düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Göztepe cephesi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, iyi mücadele ettiklerini ancak yaptıkları hatalardan dolayı karşılaşmayı kaybettiklerini belirtti.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuna, Süper Lig'in kalitesinin üstünde bir oyun oynandığını aktararak, şöyle konuştu.

"Maçın kalitesi ve pozisyonları adına güzel bir maçtı. Bu Başakşehir ve bizim oynama isteğimizi gösteriyor. Yaklaşık 60 dakika top oyunda kaldı. İlk yarıda istediğimiz geçiş ve pres oyununu oynadık. Baskılarda, özellikle pres yapıldığında Başakşehir'in yaşadığı zorlukları bilerek bunu biraz daha ikinci bölgede yaptık. Zaman zaman çok da başarılı olduk. Pozisyonlar bulduk. Duran toplarda pozisyonlar da verdik. Bizim düzelttiğimiz bir yanımız bugün yine ortaya çıktı. Markajda yaptığımız hata vardı. Maalesef soyunma odasına 1-0 geride girdik. İkinci yarıda Başakşehir’in geriye dönüşlerdeki zaaflarını biliyorduk. Hızlı ataklarla sonuca gitmek istedik. Başakşehir daha iyi oynadı. Hatalarımızdan kaynaklanan bir yenilgi aldık."

Avrupa hedeflerinin olduğunu vurgulayan Tamer Tuna, "Topladığımız 36 puan bugün oyunumuzu yukarıya çıkarmamıza neden oldu. İyi mücadele ettik. Sonlara doğru rakibimiz oyunun kontrolünü eline aldı. Ligde iyi bir noktaya geldik. Umarım hedefimize götürecek galibiyetleri gelecek haftalarda alabiliriz. Şu anda pozisyon itibarıyla rahatız. İyi bir ekibiz." değerlendirmesini yaptı.