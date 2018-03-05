Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PSG Real Madrid maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linki haberimizde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunun en dikkat çeken eşleşmesinde Real Madrid ve PSG karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk maçında evinde 3-1 kazanan Real Madrid, Fransa'da tur atlamanın peşinde. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayan Fransız devi PSG ise evinde Real Madrid'i farklı yenerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. PSG'nin önemli yıldızlarından Neymar sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Peki PSG Real Madrid karşılaşması şifresiz canlı izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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PSG-Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında PSG sahasında Real Madrid'i konuk edecek. 6 Mart Salı akşamı TSİ 22.45'te Parc des Princes'te oynanacak maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Brych'ın yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Heyecanla beklenen PSG-Real Madrid maçı TRT 1 ve Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek.

Bu tura nasıl geldiler?

Fransa futbolunun önemli kulüplerinden PSG, son yıllarda Ligue 1'e damgasını vurdu. Yabancı yatırımcıların kulübü satın almasının ardından dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan takım buna rağmen Avrupa'da istediği başarılara bir türlü ulaşamadı. Sezon başında Barcelona'dan Neymar'ı rekor ücretle renklerine katan Paris ekibi ligde 65 puanla en yakın rakibi Monaco'nun önünde zirvede yer alıyor. PSG, Şampiyonlar Ligi'nde ise B Grubu'nda Bayern Münih, Celtic ve Anderlecht ile mücadele etti. 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak grubu aynı puandaki Bayern Münih'in averajla önünde lider tamamlayan takım finali çok istiyor.

İspanya futbolunun güçlü temsilcilerinden Real Madrid için bu sezon pek iyi geçmiyor. Son iki sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan, geçen sezon ligde de Barcelona'nın önünde şampiyonluğa uzanan Real Madrid, bu yıl ise ligde yarıştan koptu denebilir. Ligde lider Barcelona'nın 17 puan gerisinde kalan Los Galacticos, Barcelona, Atletico Madrid ve Valencia'nın ardından 4. sırada yer alıyor. Diğer yandan Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Tottenham, Borussia Dortmund ve APOEL Nicosia ile mücadele eden takım 4 galibiyet, 1 beraberliki, 1 yenilgi ile Tottenham'ın ardından 2. olarak grubu tamamladı.

NEYMAR FORMA GİYEMEYECEK

Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Neymar, Real Madrid maçında forma giyemeyecek. Ligue 1 liderinin Marsilya'yı 3-0 yendiği maçta sakatlanarak gözyaşları içerisinde oyunu terk eden Neymar'ın tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

PSG LİGİNDE RAKİPSİZ

Fransa Ligi'nde en yakın rakibi Monaco'ya 14 puan fark atarak liderlik koltuğunda bulunan PSG, son 10 maçında tek mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı aldı. Ligde şampiyon olmasına kesin gözüyle bakılan yıldızlar topluluğu, evinde oynayacağı Real Madrid'i eleyerek kupaları müzesine götürmek istiyor.



HEDEF KUPA

Şampiyonlar Ligi'ni 11 kez müzesine götüren son şampiyon Real Madrid'de İspanya Ligi La Liga'da işler yolunda gitmiyor. Ezeli rakibi Barcelona'dan 15 puan fark yiyerek 3. sırada bulunan eflatun-beyazlılar, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. İlk maçı 3-1 kazanan Zidane'ın öğrencileri ikinci maçta kendisine yetecek skoru alarak Şampiyonlar Ligi'nde 12. kez mutlu sona ulaşmak istiyor.