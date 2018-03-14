Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli eski Millî futbolcu ve spor yazarı Halit Deringör hayatını kaybetti. Peki Halit Deringör neden öldü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? İşte Halit Deringör ile ilgili aradıklarınız...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;



"Kulübümüzün 927 Sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi, eski milli futbolcumuz ve teknik direktörümüz, "Kolay mı Fenerbahçeli Olmak" eserinin yazarı, camiamızın önemli değerlerinden biri olan Halit Deringör'ü kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.



Fenerbahçe ve Türk Futbolu için büyük bir değer olan Merhum Halit Deringör'e Allah'tan rahmet, başta Deringör Ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenleri, camiamıza ve Türk Futbol Ailesi'ne baş sağlığı dileriz.



Merhum Halit Deringör'ün cenaze töreni ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacaktır."

HALİT DERİNGÖR KİMDİR?

Halit Deringör (d. 17 Temmuz 1922, İstanbul), Türk eski millî futbolcu ve spor yazarı.

1922'de İstanbul'da doğan Deringör, futbola 10 yaşında başladı. 1938'de Fenerbahçe Genç Takımı'na geldi. 1941'de A Takımı formasını giydi. 1952 yılına kadar Fenerbahçe formasını taşıdı ve aynı yıl futbola veda etti. Oynadığı 330 resmi maçta 107 gol kaydetti. Deringör, futbolu bıraktıktan sonra Bursa Acar İdman Takımı'nda 9 yıl antrenörlük yaptı. 5 kez millî oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu ve teknik direktörü Halit Deringör 95 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yüksek divan kurulu üyesi, eski milli futbolcumuz ve teknik direktörümüz, 'Kolay Mı Fenerbahçeli Olmak' eserinin yazarı, camiamızın önemli değerlerinden biri olan Halit Deringör'ü kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrendik." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Halit Deringör'ün Fenerbahçe ve Türk futbolu için büyük bir değer olduğu belirtilerek, "Merhum Halit Deringör'e Allah'tan rahmet, başta Deringör ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenleri, camiamıza ve Türk futbol ailesine baş sağlığı dileriz." denildi.

Halit Deringör'ün cenaze töreni ile ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE KULÜBÜ

Fenerbahçe Futbol Takımı, ya da yaygın kullanılan adıyla Fenerbahçe, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Süper Lig'de mücadele eden profesyonel futbol takımıdır. Kulüpteki futbol hariç diğer şubeler basketbol, voleybol, atletizm, boks, kürek, yelken, yüzme, e-Spor ve masa tenisi'dir. Takım, iç saha maçlarını İstanbul Kadıköy'de bulunan 50.509 kişilik Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapmaktadır. 1907 yılında bir futbol kulübü olarak kurulan Fenerbahçe, Türkiye futbol tarihinin en başarılı ve en çok taraftarı olan spor kulüplerinden birisidir. Takımın şu anki başkanı 1998 yılından beri görevde bulunan Aziz Yıldırım, teknik direktörü ise Aykut Kocaman'dır.

Fenerbahçe'nin toplam 28 Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır. Süper Lig'de 19 kez, Millî Küme'de 6, Türkiye Futbol Şampiyonası'nda ise 3 kez birinci olarak Türk futbol tarihinde en çok millî şampiyonluk yaşamış takımdır. Ayrıca 6 Türkiye Kupası ve 9 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu da bulunmaktadır. 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkarak tarihinde bir Avrupa kupasındaki en iyi derecesini elde etti. 1968 yılında şampiyonluk yaşadığı Balkan Kupası Türkiye'nin ve kulüp tarihinin ilk Avrupa kupası oldu.

Takma adı Sarı Kanaryalar olan Fenerbahçe kulübünün Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımlarla rekabeti bulunsa da en büyük rakibi aynı şehirde bulunduğu Galatasaray'dır. Bu iki takım arasındaki gerçekleşen maçlar Kıtalararası Derbi olarak adlandırılır. Kulübün geleneksel forması düz, sarı lacivert çubuklu forma, beyaz şort ve yanları hafif renkli beyaz çoraplardan oluşur.

FENERBAHÇE RENKLERİ

Fenerbahçe, iç saha maçlarını İstanbul Kadıköy'de bulunan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapmaktadır. 1908 yılından önce Papazın Çayırı olarak bilinen stadın ismi, bu tarihten sonra Union Club, 1915'ten sonra ise İttihat Spor Kulübü oldu. 1929 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün stadı kiralaması ile birlikte stadın ismi Fenerbahçe Stadı oldu. 1933 yılında kulüp tarafından satın alınan stadın adı, 1998 yılında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu olarak değiştirildi. Stad aynı zamanda, 17 Ocak 1909 tarihinde Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan ilk derbi maçına da ev sahipliği yaptı. Bununla birlikte 20 Mayıs 2009 tarihinde FK Şahtar Donetsk ile SV Werder Bremen takımları arasında oynanan 2009 UEFA Kupası Finali'ne evsahipliği yapmıştır.

Fenerbahçe, 1928 yılına kadar iç saha maçlarını bu stadda oynadı. 1928-1947 yılları arasında ise Fenerbahçe Stadı'nı, Şeref Stadyumu'nu ve Taksim Stadı'nı kullandı. 1947-1982 yılları arasında iç saha maçlarını BJK İnönü Stadyumu'nda oynadı. 1982 yılında ise yeni stadın resmi olarak açılışı ile birlikte kendi stadına geçti.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, 50.509 kişilik seyirci kapasitesine sahip olup, Türkiye'nin kapasitesine göre 4. büyük futbol stadyumudur.

2015-2016 sezonunda Ülker, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na isim sponsoru oldu. 2015-2016'dan başlamak üzere 10 sezon boyunca stadyumun adı Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi kısaca Ülker Stadyumu olacak. Ülker, bu anlaşma karşılığında Fenerbahçe'ye 90 milyon $ ödedi.

Fenerbahçe, günlük antremanlarını İstanbul Sancaktepe'de bulunan Can Bartu Tesisleri'nde yapmaktadır. Diğer bir antrenman sahası ise daha önce Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri olarak bilinen Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'dir. Takım sezon öncesi hazırlık kamplarını ise çoğunlukla Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmektedir.