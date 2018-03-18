Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Beşiktaş maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zirveyi derinden etkileyecek mücadelede Başakşehir ile Beşiktaş 50'şer puanla 2. ve 3. sırayı paylaşıyor. Lider Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanından puan kaybetmesinin ardından puan farkını azaltmak isteyen iki takım da 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve Epureanu cezası nedeniyle kadroda bulunmazken Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma da Fenerbahçe maçında aldığı ceza sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak ancak karşılaşmanın şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de olacak. Peki Başakşehir Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz? İşte detaylar...

Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Muhtemel 11'ler...

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Chedjou, Clichy, Gökhan(İrfan), Mahmut, Visca, Mossoro, Kerim, Adebayor

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe (Tosic) Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

Güneş yönetiminde bir galibiyeti var

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde turuncu-lacivertlileri sadece bir kez yenebildi. 2015-2016’daki ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ardından çıktığı 4 müsabakadan galibiyet çıkarmayı başaramadı. 2015-2016’nın ikinci yarısında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki maçları 1-1 berabere ve 3-1 mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında ise Medipol Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Üç maçlık galibiyet serisini sürdürme peşinde

Ligde geride kalan üç haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir’i yenerek bu sezonki en uzun galibiyet serisini yakalamaya çalışacak. Son üç maçta Fenerbahçe’yi 3-1, Trabzonspor’u 2-0, Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 9 puanı hanesine yazdırdı.

Quaresma’nın cezası sürüyor

Beşiktaş’ta cezalı Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan, Trabzonspor ve Gençlerbirliği’ne karşı forma giyemeyen Portekizli oyuncu, üçüncü kez takımını yalnız bırakacak.

Babel, "dalya" için sahaya çıkacak

Siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, karşılaşmada görev alması halinde Türkiye kariyerinde Süper Lig’de 100. maçına çıkacak. Geçmiş sezonlarda Kasımpaşa formasıyla 58 mücadeleye çıkan Babel, Beşiktaş’ta da 41 maç olmak üzere toplam 99 lig karşılaşmasında görev aldı.

Pepe ve Tosic takımla çalıştı

Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile oynanan kupa mücadelesinde ayak parmağı kırılan Pepe, takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı nedeniyle hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih maçında forma giyemeyen Dusko Tosic de bu mücadelenin ardından gerçekleştirilen antrenmanlara katıldı.

6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş’ta 6 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia, Gary Medel ve Atiba Hutchinson, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 27. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Emre ve Epureanu cezalı

Medipol Başakşehir’de, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında takımın iki önemli ismi Emre Belözoğlu ile Alexandru Epureanu, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Emre Belözoğlu’nun yokluğunda orta sahada İrfan Can Kahveci’ye, Epureanu’nun yerine de savunmada Manuel Da Costa’ya forma vermesi bekleniyor.

3 oyuncu ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında karşılaşacak Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın teknik direktörleri Abdullah Avcı ile Şenol Güneş, kariyerlerinde 15. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 14 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti. İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 14 maçın 5’inde Şenol Güneş’in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 2 mücadelede de Abdullah Avcı galibiyet sevinci yaşadı. Şenol Güneş’in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı’nın ekibi 13 golle buna karşılık verdi.

İlk randevu Türkiye Kupası’nda

Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ilk kez 3 Şubat 2010’da o dönemdeki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi. İstanbul’da 1-1 sona eren mücadelenin 1 hafta sonra oynanan rövanşını, Trabzonspor 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı. İki teknik adam, 2014-2015 sezonunda ise Türkiye Kupası’nda son 16 turunda karşılaştı. Şenol Güneş’in başında bulunduğu Bursaspor, Abdullah Avcı’nın yönetimindeki İstanbul ekibini, normal süresi 0-0, uzatma bölümü de 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Medipol Başakşehir-Beşiktaş dönemi

Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’in ve Şenol Güneş de Beşiktaş’ın başındayken 6. kez karşılaşacak. Avcı ve Güneş bu maçlarda 1’er galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda atılan gol sayılarında ise eşitlik durumu söz konusu. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, 5 maçta 7’şer kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş’ın "kabusu" Medipol Başakşehir

Süper Lig’de Medipol Başakşehir’e konuk olacak Beşiktaş, rakibine karşı galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 21 resmi maçtan sadece 4’ünü kazanabildi. İki ekip arasında 19’u Süper Lig, 2’si de Türkiye Kupası’nda olmak üzere geride kalan 21 resmi maçtan 5’ini Medipol Başakşehir, 4’ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Taraflar arasındaki son 12 resmi maçtan 9’u berabere biterken, rekabette Beşiktaş 25, Medipol Başakşehir 26 gol attı.

Lig maçları

İki ekip Süper Lig’de 19 kez karşılaştı, dörder galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 23 golüne, turuncu-lacivertli ekip aynı sayıda golle yanıt verdi.