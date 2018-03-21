Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FB-BJK derbisi ne zaman sorusu cevap buldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda merakla beklenen yarı final ikinci maçlarının programı belli oldu. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi ne zaman? FB-BJK Derbi tarihi

FB-BJK DERBİ TARİHİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final ikinci maçları 18 ve 19 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası finali ise 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI 19 NİSAN'DA

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak yarı final rövanş mücadelesinin 19 Nisan'da oynanacağı açıklandı.