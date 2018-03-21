Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir karşısında alman kritik mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Beşiktaş'ta yöneticiler de bu duruma oldukça tepki gösterdi... Sezonun en kötü futbolunu oynayan siyah-beyazlı futbolcuların en çok vurdumduymaz hallerine kızan yöneticiler, yenilgiden çok mücadele edilmemesini kabul edemiyor.

Habertürk'ün haberine göre; tüm bunların yanı sıra futbolculara yapılan zamanında ödemelere de dikkat çeken Siyah-Beyazlılar, Başakşehir maçından birkaç gün önce oyuncuların hesaplarına toplamda 6.5 milyon euro yatırdıklarını belirtip şu ifadeleri kullandı:

"YİNE DE BU TAKIMA GÜVENİYORUZ"

"Biz ödemelerimizi zamanında yapıyoruz. Takımın bir dediğini iki etmiyoruz. Paraları aksamıyor. Rakip takımlardaki oyuncular aylarca para alamıyor yine de sesleri çıkmıyor ve zirvedeler. Sahada tanınmayacak derecede bir Beşiktaş vardı.

Böyle kazalar olur ama oyun böyle olmamalı. Bu takıma yine güveniyoruz, sadece avantajı kaçırdık şampiyonluğu değil."