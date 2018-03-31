Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? gibi aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Süper Lig'e verilen Milli Aranın ardından 27. haftada zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Futbol severler ise Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi sorulara cevap arıyor. Geride kalan 26 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 50 puanla Galatasaray ve Başakşehir'in ardından 3. sırada bulunan Beşiktaş, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 28 puanla 13. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. Futbol severler ise Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? İşte BJK Alanya maçı ile ilgili aradıklarınız...

Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı saat 19:00'dan itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli yayınlanacak. Ancak BJK Alanya maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden şifresiz ve canlı olarak aktarılacak.

Beşiktaş'ta kriz kapıda Teknik direktör Şenol Güneş’in Bursaspor’da göreve gelmeden önce birlikte çalışmak istemediği Serkan Reçber’in adının sportif direktörlük için geçmesi krize davetiye çıkardı

Beşiktaş, Talisca'yı almadan Çin'e 40 milyon avroya satıyor Talisca'nın menajerinden oyuncuyu Çin'e 40 milyona satma garantisi alan Beşiktaş, 21 milyon euroyu ödeyip Brezilyalı futbolcuyu satın alacak, daha sonra Çin'e gönderecek.

Beşiktaş'tan golcü operasyonu! Beşiktaş ara transferde göstereceği performans konusunda endişe duyduğu Demba Ba’yı transfer etmemiş ve oyuncu Göztepe ile anlaşmıştı. Ancak Demba’nın İzmir ekibinde attığı goller ve yaptığı işler, Siyah-Beyazlı camiada pişmanlığa neden oldu. Yönetim etkili oyundan sonra bir kez daha harekete geçmeyi düşünmeye başladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı! Şimdi havalimanında yaşıyor... Fenerbahçe ve Beşiktaş altyapılarında basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık nedeniyle aylardır Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor. Sürekli ABD uçuşlarını takip eden ve 'San Francisco'da basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin' diyen Şanlı, banklarda uyuyor, yemek ihtiyacını ise havalimanı personeli karşılıyor. 2.04 cm boyundaki basketbolcunun rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlarını almadığı ve Amerika'da basketbol oynamayı saplantı haline getirdiği söyleniyor...

Güneş'in kozu Vagner Love

Beşiktaş’ta yarın oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıkları devam ederken teknik direktör Şenol Güneş’in santrforda oynatacağı isim kesinleşti. Tecrübeli teknik adam, devre arasında Alanyaspor’dan transfer edilen Vagner Love’u eski takımına karşı ilk 11’de başlatacak. Başakşehir maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat olduktan sonra özel maskeyle çalışmalara katılan Negredo ise kulübede bekleyecek. Doktorlardan gelen “Oynayabilir” raporuna rağmen İspanyol golcüyü riske atmak istemeyen Şenol Hoca’nın, eski takımına karşı daha etkili olabileceğini düşündüğü için Vagner Love’da karar kıldığı öğrenildi. Öte yandan bir süre önce sakatlıkları bulunan Pepe ve Tosic’in tamamen iyileştiği ve Alanyaspor karşısında forma giyebileceği aktarıldı.

Talisca şart koştu

Portekiz basınında Talisca ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Haberde, “Sezon sonunda görüşme hakkı Beşiktaş’ın” diyen yıldız oyuncunun menajeri Carlos Leite’nin yeni sözleşme için Beşiktaşlı yöneticilerle masaya oturduğu öğrenilirken, Talisca’nın bir şartla sözleşme yenilemek istediği belirtildi. Avrupa’dan teklif gelmesi durumunda değerlendirmek istediğini söyleyen Talisca’nın, sözleşmesine serbest kalma bedeli konulmasına karşı çıktığı ve bu şartla Beşiktaş’ta devam edebileceğini yönetime bildirdiği iddia edildi.

Cenk gitsin istemedim

İngiliz basınına konuşan Şenol Güneş, “Cenk Tosun’un Everton’a transfer olmasını hiç istemedim. Bu karar, kulüp adına alınması kolay bir karar değildi. Çünkü Cenk en önemli oyuncularımızdan biriydi. Premier Lig’de başarılı olabilir. Genç ve futbolu, çalışmayı sever. Çok iyi bir merkez golcüsü. Mevcut performansı artacaktır” dedi.



Allardyce’ın suyu ısındı

Everton’da teknik direktör Sam Allardyce’ın yerine Paulo Fonseca’nın getirileceği iddia edildi. İngiliz basını Everton’ın başında henüz 4. ayını dolduran 63 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının beklentileri karşılaşamadığını yazdı. Cenk Tosun’un da formasını giydiği Everton’da Allardyce’ın kadro seçimleri tartışma konusu oluyordu.

Beşiktaş'ta kriz kapıda

Beşiktaş şampiyonluk yolunda çok kritik 8 haftaya girerken hiç hesapta olmayan bir krizle karşı karşıya gelmiş durumda. Sportif direktörlük görevi için yorumcu ve eski futbolcu Serkan Reçber ile görüşmelerin yapılması gerginliğe davetiye çıkardı. Bu hamle, akıllara 2014 yazını getirdi. Şenol Güneş, Bursaspor’u çalıştırmadan önce yeşil-beyazlı kulüp sportif direktörlük için Serkan Reçber ile anlaşmıştı. Şenol Hoca ise göreve başladıktan sonra sportif direktör istemediğini söyleyince Reçber ile yollar ayrılmıştı. Güneş’in bu konuyu şimdi nasıl karşılayacağı merak konusu. TRT Spor’da yorumculuk yapan Serkan Reçber o günlerde yaşananları, “Şenol Hoca sportif direktör olaylarına sıcak bakmaz, çift başlılık olduğunu düşünür, saygı duyarım” sözleriyle özetlemişti.



Planlar konuşuldu

Geçmişte yaşananlara rağmen Beşiktaş yönetiminin Serkan Reçber ismi konusunda ısrarcı olması dikkat çekiyor. Yaklaşık 1 ay önce yönetim kurulu üyesi Metin Albayrak ile görüşen Serkan Reçber, planlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Önceki gün de Başkan Fikret Orman, Metin Albayrak ve Serkan Reçber kulüp binasında bir araya gelerek yaklaşık 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Fikret Orman, planlarını Reçber’e anlattı. Reçber ise yapabilecekleri hakkında konuştu. Sohbet havasında geçen görüşmede Serkan Reçber’le anlaşılması durumunda Şenol Güneş’in yetki alanıyla bir bağlantısı olmayacağı tamamen Metin Albayrak’a bağlı olarak çalışacağı konuşuldu.

Ahmet Dursun: Beşiktaşlı isim mi yok?

Beşiktaş’ın eski futbolcularından ve gazetemizin yazarlarından Ahmet Dursun, sportif direktörlük görevi için Serkan Reçber’le görüşülmesine isyan etti. Beşiktaş’ta forma giymiş birçok efsane oyuncu bulunduğunu söyleyen Ahmet Dursun, “Kendi adıma böyle bir talebim yok. Bu görevi yapacak Beşiktaşlı eski futbolcu hiç yok mu? Daha önce sportif direktörlük yapmayan, yorumculuktan öte bir tecrübesi bulunmayan Serkan Reçber’in adının bile geçmesini doğru bulmuyorum” açıklamasını yaptı.