Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe kongre üyeleri üzerinde yapılan araştırma, 2-3 Haziran'da yapılacak olan Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık seçiminde kongre üyelerinin oransal çoğunluğunun Ali Koç'un Başkan olması yönünde oy kullanacağını ortaya koymaktadır.

Akademetre Araştırma şirketinin verielri şu şekilde oldu;

Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki başkanlık seçiminde kongre üyelerinin tercihini ortaya koymak amacıyla bir araştırma gerçekleştiriyor. Seçime kadar 5000 delegenin eğilimini ortaya koymayı planlayarak tasarlanan araştırmanın, 3-11 Nisan 2018 tarihleri arasında bilgisayar destekli telefon görüşmeleri metoduyla gerçekleştirilen ve 853 kongre üyesinin oy verme eğilimini ortaya koyan ön bulguları; 2-3 Haziran'da yapılacak olan Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık seçiminde katılımcıların %95,4'ünün oy kullanmaya gideceklerini göstermektedir.

5000 kişi ile görüşülmesi hedeflenen araştırmanın ön bulgularına göre, Ali Koç'un oy oranı %70,9 iken, Aziz Yıldırım'ın oy oranı %29,1'de kalmaktadır.

YÜZDE 55'E 45!

Araştırma sırasında katılımcılara kendi eğilimlerinin yanı sıra "Seçimi hangi başkan adayının kazanacağını düşünüyorsunuz?" sorusu da yöneltildi. Buna göre seçim sonunda Ali Koç'un kulüp başkanı olacağını düşünenlerin oranı %55 iken, Aziz Yıldırım'ın Başkan olarak kalacağını düşünenlerin oranı %45'tir.

Araştırmanın ön bulgularına göre, Ali Koç'u destekleyen kongre üyelerinin %36,8'i kulübün yeni bir kan değişikliğine ihtiyacı olduğu ifade ederken, %11,3'ü Ali Koç'un genç olması nedeniyle destek verdiğini belirtmektedir. Ayrıca %8,5'lik bir oran Fenerbahçe'nin sportif alandaki başarısızlıkları ve yüzde 6,4'lük oran Aziz Yıldırım'a olan tepki nedeniyle Ali Koç'a oy vereceğini belirtmektedir. Aziz Yıldırım'a oy vereceğini belirtenler ise gerekçe olarak yönetimden duydukları memnuniyet (%42,4), istikrar (%21,8) ve 3 Temmuz sürecindeki mücadeleci duruşu göstermektedir.