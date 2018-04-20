Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Kayserispor maçı şifresiz canlı anlatım ve Başakşehir Kayseri maçı skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize bu haberden ulaşabilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında zirve yarışını sürdüren Başakşehir Kayserispor ile karşılaşıyor. Peki Başakşehir Kayseri maçı şifresiz canlı anlatımı ve Kayseri Başakşehir maçı canlı skoru kaç kaç? Başakşehir ligde oynadığı 29 maçın ardından 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederek 59 puanla lider 2. sırada bulunan Beşiktaş'ın ardından 3. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 44 puanla 6. sırada bulunuyor. Saha avantajını elinde bulunduran Başakşehir, ligin flaş takımı Kayseri karşısında gol veya goller bularak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Avrupa kupalarına gitme yarışını sürdüren Kayseri ise zorlu Başakşehir deplasmanından 3 puanla dönmenin hesabını yapıyor. Başakşehir Kayseri maçı şifresiz canlı anlatım ve Başakşehir Kayseri maçı skoru kaç kaç? gibi detayları ise burada yer alıyor...

Başakşehir Kayserispor maçı için tıklayın

Medipol Başakşehir'in konuğu Kayserispor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'a mağlup olarak liderliği kaybetti. Medipol Başakşehir, haftaya 59 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girdi. Üç maçlık yenilgi serisine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

- Napoleoni yok

Medipol Başakşehir'de, bu maç öncesinde tek eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Kayserispor karşılaşmasında görev yapamayacak.

- 4 futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Kayserispor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Kerim Frei sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 31. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasında oynayamayacak.

"Başakşehir'den puan almaya gidiyoruz"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, 3 maçlık galibiyet hasretine Gençlerbirliği karşısında son verdiklerini ve bu çıkışlarını Medipol Başakşehir'den de puan ya da puanlar alarak sürdürmek istediklerini söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Bedir, Gençlerbirliği galibiyetiyle takımda yeniden olumlu bir hava oluştuğunu ifade etti. Gençlerbirliği maçını geride bıraktıklarını, Medipol Başakşehir'e odaklandıklarını dile getiren Bedir, "Benim kanaatime göre bu saatten sonra ligde güçlü takım, zayıf takım diye bir şey söz konusu değil. Gençlerbirliği ligden düşme adayı ama Galatasaray'ı yeniyor. Bu hafta neredeyse bizden de puan alıyordu. Dolayısıyla biz, Başakşehir'den puan almaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Her iki takımın da ligde hedefleri olduğunu aktaran Bedir, "Bu maçtan puan ya da puanlar almak zorundayız. Onlar da şampiyon olmak için bizi yenmek zorundalar. Sahada top oynuyorsunuz, kim iyi oynuyorsa, kim daha iyi o maça yoğunlaşıyorsa o takım puanları alıyor. Artık takımlar arasında kalite farkı da kalmadı. İnşallah bu maçta çok isteyen biz olacağız ve puan alacağız. Ligde kalan maçlarda 10 puan alırsak Avrupa hedefimize ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı, Medipol Başakşehir ile Kayserispor arasında yarın yapılacak karşılaşmayla başlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati 20.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21 Nisan Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

22 Nisan Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)

19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

23 Nisan Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)