Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığspor Adanaspor maçı şifresiz canlı anlatım izlemek için haberimize bakabilirsiniz. Spor Toto 1. Lig’de Elazığspor, Adanaspor’u konul ediyor. Peki Elazığ Adana maçı canlı skoru kaç kaç? Ligde oynadığı 31 maçın ardından 47 puanla 7. sırada yer alan Elazığ, 40 puanla 12. sırada bulunan Adanaspor ile kendi evinde karşılaşıyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Elazığ, Adana engelini aşarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Adana ise zorlu Elazığ deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Bu zorlu Elazığ Adana maçı canlı bilgileri, anlık skoru ve maç sonrası özet bilgileri turkiyegazetesi.com.tr adresinde bulunuyor.

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- ADANASPOR, ELAZIĞSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Osman Yereşen Tesisleri’nde Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 15'er dakika dar alanda oyun oynadı.

Antrenmanın ana bölümünde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan Adanaspor, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Turuncu-beyazlı ekip yarın sabah saatlerinde kara yoluyla Elazığ’a gidecek ve konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Elazığsporlu futbolcular Play-Off'a inanıyor



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor. 47 puanla 7. sırada bulunan Elazığspor'un başarılı oyuncularından Canberk Dilaver, Ahmet Sabri Fener ve Lamine Diarra, önlerindeki 3 maçı da kazanıp Play-Off'ta yer almak istediklerini söyledi.

Zor haftalara girdiklerini belirten sağ bek Canberk Dilaver, "Ligde henüz daha hiçbir şey net değil. Düşecekler belli değil, çıkacaklar belli değil, Play-Off belli değil. Önümüzde 3 tane final maçı var. Play-Off'a gireceğimize inanıyoruz. Biz 3’te 3 yapalım da girmeyeceksek de girmeyelim. Şu an iyi bir gidişat var, önümüzde Adanaspor maçı var. Ben de geçmişte Adana’da oynadım. Yenmek zorundayız, başka çaremiz yok. 3 maçı da kazanırsak Play-Off oynarız diye düşünüyoruz"dedi.

Adana Demirspor maçında istedikleri sonucu aldıklarını dile getiren kaleci Ahmet Sabri Fener ise, "Benim açımdan bir talihsizlik oldu o maçta. Futbolda bunlar var. Neticede takımın galip gelmesi çok daha önemliydi. Önümüzde zorlu bir Adanaspor maçı var. Hedefimiz doğrultusunda, Adanaspor’u yenip Play-Off hedefinden kopmayacağız. İnşallah Play-Off'ta olacağımıza inanıyoruz. Sağolsun takım arkadaşlarım Adana Demirspor maçında yediğim talihsiz golden sonra müthiş bir geri dönüş yaptılar. Hem taraftar hem takım adına herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah kazanacağız"



Adana Demirspor maçındaki galibiyetten dolayı futbolcu arkadaşlarını kutlayan golcü Diarra, "Gerçekten çok iyi bir maç çıkardılar. Önümüzde bir Adanaspor maçı var. Adana Demirspor maçına nasıl hazırlandıysak, Adanaspor maçına da öyle hazırlanacağız. İnşallah kazanıp Play-Off'a bir adım daha yaklaşacağız" diye konuştu.

Boluspor maçında kaçırdığı gollerden sonra taraftarların eleştirilerinin kendini üzdüğünü dile getiren Diarra, "Ben Türkiye’de uzun zamandır oynuyorum. Antalyaspor’da da oynadım. Profesyonel bir oyuncuyum. Eleştirilere açığım, kızmam. Kasten gol kaçırdığım yönündeki paylaşımlar bizi üzüyor. Ben profesyonelim ve böyle şeyleri kafama takmamaya çalışıyorum. İnşallah takımımız sezon sonu hak ettiği yerde olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

- ELAZIĞSPORLU FUTBOLCULAR PLAY-OFF'A İNANIYOR

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor. 47 puanla 7. sırada bulunan Elazığspor'un başarılı oyuncularından Canberk Dilaver, Ahmet Sabri Fener ve Lamine Diarra, önlerindeki 3 maçı da kazanıp Play-Off'ta yer almak istediklerini söyledi.

Zor haftalara girdiklerini belirten sağ bek Canberk Dilaver, "Ligde henüz daha hiçbir şey net değil. Düşecekler belli değil, çıkacaklar belli değil, Play-Off belli değil. Önümüzde 3 tane final maçı var. Play-Off'a gireceğimize inanıyoruz. Biz 3’te 3 yapalım da girmeyeceksek de girmeyelim. Şu an iyi bir gidişat var, önümüzde Adanaspor maçı var. Ben de geçmişte Adana’da oynadım. Yenmek zorundayız, başka çaremiz yok. 3 maçı da kazanırsak Play-Off oynarız diye düşünüyoruz"dedi.

Adana Demirspor maçında istedikleri sonucu aldıklarını dile getiren kaleci Ahmet Sabri Fener ise, "Benim açımdan bir talihsizlik oldu o maçta. Futbolda bunlar var. Neticede takımın galip gelmesi çok daha önemliydi. Önümüzde zorlu bir Adanaspor maçı var. Hedefimiz doğrultusunda, Adanaspor’u yenip Play-Off hedefinden kopmayacağız. İnşallah Play-Off'ta olacağımıza inanıyoruz. Sağolsun takım arkadaşlarım Adana Demirspor maçında yediğim talihsiz golden sonra müthiş bir geri dönüş yaptılar. Hem taraftar hem takım adına herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah kazanacağız"

Adana Demirspor maçındaki galibiyetten dolayı futbolcu arkadaşlarını kutlayan golcü Diarra, "Gerçekten çok iyi bir maç çıkardılar. Önümüzde bir Adanaspor maçı var. Adana Demirspor maçına nasıl hazırlandıysak, Adanaspor maçına da öyle hazırlanacağız. İnşallah kazanıp Play-Off'a bir adım daha yaklaşacağız" diye konuştu.

Boluspor maçında kaçırdığı gollerden sonra taraftarların eleştirilerinin kendini üzdüğünü dile getiren Diarra, "Ben Türkiye’de uzun zamandır oynuyorum. Antalyaspor’da da oynadım. Profesyonel bir oyuncuyum. Eleştirilere açığım, kızmam. Kasten gol kaçırdığım yönündeki paylaşımlar bizi üzüyor. Ben profesyonelim ve böyle şeyleri kafama takmamaya çalışıyorum. İnşallah takımımız sezon sonu hak ettiği yerde olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Ligin 32. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında görevli hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

21 Nisan Cumartesi:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

15.00 Boluspor-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu

15.00 Gaziantepspor-Eskişehirspor: Erkan Engin

22 Nisan Pazar:

13.00 Samsunspor-Denizlispor: Özgür Yankaya

15.30 MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep: Alper Ulusoy

15.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Abdülkadir Bitigen

18.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

18.00 Çaykur Rizespor-Akın Çorap Giresunspor: Özgüç Türkalp