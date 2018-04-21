Trabzonspor Sivasspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Trabzon Sivas maçı canlı skoru kaç kaç? ile ilgili aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Süper Lig’de Sivasspor, Trabzonspor’un konuğu oluyor. Trabzonspor ligde oynadığı 29 maçın ardından 46 puanla 5 sırada yer alıyor. Bordo mavililer rakip fileleri 56 kez havalandırırken; kalesinde 42 gol gördü. İkinci yarı Brezilyalı Robinho gibi dünya yıldızını kadrosuna katarak tüm gözleri üzerine çeken Sivasspor ise 41 puanla 8. sırada bulunuyor. Sivasspor ise 38 gol kaydederken; 45 gol yedi. Trabzon Sivas maçı şifresiz canlı anlatımı, maçın anlık skoru ve maç sonrası özet bilgileri turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor

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SİVASSPOR, TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

"TRABZONSPOR'U HEP BİRLİKTE ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, herkesin gurur duyacağı, ayakta alkışlayacağı bir Trabzonspor için kolları sıvadıklarını söyledi.

Ağaoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Trabzonspor'un köklü bir kulüp olduğunu vurgulayan Yavuz, "Trabzon futbolla özdeşleşen bir şehir, Trabzonspor ise marka değerimiz. Spor tarihinde büyük başarılara imza atan Trabzonsporumuz konumu itibariyle her türlü başarıyı hak ediyor." dedi.

Yavuz, böyle bir camiayı yönetmenin herkese nasip olmayacağını belirterek, "Bu aynı zamanda bir cesaret işidir. Sizleri tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu ise herkesin gurur duyacağı, ayakta alkışlayacağı bir Trabzonspor için kolları sıvadıklarının altını çizerek, "Tabii ki büyük kulüplerde beklentiler de çok farklı oluyor. Taraftarımız takımı her zaman zirvede görmek istiyor. Trabzonspor'u hep birlikte zirveye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, ziyaret anısına Vali Yavuz'a Trabzonspor plaketi ile üzerinde adının yazılı olduğu forma hediye etti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e de ziyarette bulundu.

TRABZONSPOR, DEMİR GRUP SİVASSPOR'U KONUK EDİYOR

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Ligde 5. sıradaki yerini koruyarak Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmeye amaçlayan bordo-mavililer, rakibiyle saat 16.00'da Medical Park'ta karşılaşacak.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak ile Castillo forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın cezası sona eren Okay Yokuşlu'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında riske edilmeyen Burak Yılmaz'a, Demir Grup Sivasspor karşısında görev vermesi bekleniyor.

Osmanlıspor maçında sakatlanan kaptan Onur Recep Kıvrak’ın yerine ise kalede genç Uğurcan Çakır'ın görev yapacağı belirtildi.

Trabzonspor'un Demir Grup Sivasspor karşısına Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Abdülkadir Ömür, Sosa, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz 11'i ile çıkması bekleniyor.

Bu arada Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzon'da bulunan kulübün kurucuları, eski başkan, yönetici ve kurul üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.