Boluspor İstanbulspor maçı şifresiz canlı anlatım izlemek için haberimize bakabilirsiniz. Spor Toto 1. Lig’de Boluspor, İstanbulspor ile karşılaşıyor. Boluspor, ligde oynadığı 31 maçın ardından 53 puanla 5. sırada bulunuyor. İstanbulspor ise 6 puanla 9. sırada yer alıyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Bolu, İstanbulspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. İstanbulspor ise zorlu Bolu engelini puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Bolu İstanbul maçı canlı bilgileri, skoru ve detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor

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Boluspor - İstanbulspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

TFF 1.Ligde 32.Hafta oynanacak olan Boluspor - İstanbulspor Maçı hangi gün saat kaçta nerede oynanacak.Federasyon tarafından maçın ne zaman oynanacağı açıklandı…

TFF 1.Lig 2017 - 2018 Sezonu 32. Haftasında Boluspor ile İstanbulspor takımları zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçın başlama saati ve hangi gün oynanacak olduğu Türkiye Futbol federasyonu tarafından açıklandı. Boluspor - İstanbulspor Maçı 21.04.2018 günü saat 15:00 itibari ile başlayacak olup, Geçen yıl TFF 1.lig maçlarının canlı yayın ve özetlerini TRT Spor ekranlarında izleyen sporseverler bu yıl TFF 1. Lig yayın hakları 4 yıl süreyle beIN Sports aldığı için artık maçı canlı izleyemeyecek ve maçın özetlerini beIN Sports ekranlarından takip edebilecektir.Boluspor - İstanbulspor A.Ş. Maçının Hakemi :Hakemler - (H) BÜLENT BİRİNCİOĞLU (Y) MURAT TEMEL (Y) BERSAN DURAN (D) CANER AK

Gözlemci ve Temsilciler - (G) MÜRVET SEZER (T) ÖMER DALMAN (T) MURAT KUTANİŞ (T) TEMEL TÜYSÜZ Boluspor Futbol Kulübü maçlarını 8456 seyirci kapasiteli Bolu Atatürk Stadyumunda oynamakta olup kulüp başkanlığı görevi NECİP ÇARIKCI tarafından yürütülmektedir.Boluspor’UN MAÇLARINI OYNADIĞI BOLU ATATÜRK Stadyumunun Genel Bilgileri;Seyirci Kapasitesi : 8456Oyun alan ölçüsü : --- Zemin Türü: Çim SahaIşıklandırma: BulunmaktadırKoltuklandırma: Stadın tamamı koltukludur.Engelli tribünü: Bulunmaktadır.Kapalı devre kapalı kamera sistemi: YOKBoluspor Futbol Kulübü İLETİŞİM BİLGİLERİKulüp Kodu : 000151Adres : KARAÇAYIR MAH.MURAT CANBAŞ CD. BOLUSPOR SOSYAL TESİSLERİŞehir : BOLUBölge : ANKARATelefon : (374)2151360Faks : (374)2159515Boluspor Futbol Kulübü Başkanı : NECİP ÇARIKCIBoluspor Futbol Kulübü Takım Kadrosu:AHMETHAN KÖSE (Kiralık geldiği takım: FENERBAHÇE A.Ş. ) ALİM ÖZTÜRK ANDRE CLARINDO DOS SANTOS BURAK ASAN CANER CAVLUN CENGİZ UMUT MERAŞ CENGİZHAN ŞARLİ CHERIF SALIF SANE CHUKWUMA EMMANUEL AKABUEZE FURKAN ŞEKER GÖKHAN DEĞİRMENCİ GÖKSU ALHAS GUIDO KOÇER HAKAN ÖZKAN İRFAN BAŞARAN İSHAK ÇAKMAK KUTAY AYDIN MAHMUT ERTUĞRUL TAŞKIRAN MAMADOU DIARRA MELİH OKUTAN MUSTAFA DURAK MUTLU GÜLER ÖZGÜR İLERİ PEDRO CAMILO FRANCO ULLOA (Kiralık geldiği takım: BEŞİKTAŞ A.Ş. ) RENATO ARAPI RYDELL ROMANO POEPON SABRİ CAN SEFA YILMAZ YUSUF EMRE GÜLTEKİN