Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantepspor Eskişehirspor canlı skoru kaç kaç ve Gaziantep Eskişehir maçı canlı anlatımı izle gibi aradıklarınız bu haberde Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Gaziantepspor, Eskişehirspor ile kendi evinde karşılaşıyor. Gaziantepspor Eskişehirspor maçı canlı anlatımı ve skor detayları bu haberde yer alıyor. Gaziantepspor ligde oynadığı 31 maçın ardından2 galibiyet, 4 beraberlik ve 25 mağlubiyet elde ederek 1 puanla ligin son sırasına demir atmış durumda. Eskişehirspor ise 10 galibiyet, 7 bereberlik ve 14 mağlubiyet alarak 34 puanla 14. sırada bulunuyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Gaziantep, Eskişehir karşısında haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Eskişehir ise Gaziantep deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Gaziantep Eskişehir maçı canlı anlatımı, skoru ve tüm detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde bulunuyor...

Gaziantepspor-Eskişehirspor

Spor Toto 1.Lig'in 32. haftasında Gaziantepspor sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek.

Gaziantep Stadyumu'nda saat 15.00'da başlayacak olan maçı hakem Erkan Engin yönetecek.

Bu karşılaşma öncesinde küme düşmesi daha önce kesinleşen Gaziantepspor'un 7 puanı bulunyor. Ligin 31. haftasında Samsunspor'u 5-0 mağlup edip moral bulan Eskişehirspor ise 34 puana sahip.

21 NİSAN CUMARTESİ DHA SPOR GÜNDEMİ

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor

13.30 Kardemir Karabükspor - Bursaspor

16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

FENERBAHÇE

Antalyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

SPOR TOTO 1. LİG

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor - Adanaspor

15.00 Boluspor - İstanbulspor

15.00 Gaziantepspor - Eskişehirspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

17.15 Celta Vigo - Valencia (Emre Mor)

16.30 Hamburg - Freiburg (Çağlar Söyüncü)

21.45 Milan - Benevento (Hakan Çalhanoğlu)

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

13.00 Eskişehir Basket - Yeşilgiresun Belediyespor

15.15 Gaziantep Basketbol - Sakarya BŞB Basketbol

17.00 Anadolu Efes - İstanbul BBSK

20.15 Pınar Karşıyaka - Muratbey Uşak

KANO

Akarsu Kano Slalom Yusufeli Bahar Kupası sona erecek.

TENİS

18.00 TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın kura çekimi yapılacak.