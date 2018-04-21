Gaziantepspor Eskişehirspor canlı skoru kaç kaç ve Gaziantep Eskişehir maçı canlı anlatımı izle gibi aradıklarınız bu haberde Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Gaziantepspor, Eskişehirspor ile kendi evinde karşılaşıyor. Gaziantepspor Eskişehirspor maçı canlı anlatımı ve skor detayları bu haberde yer alıyor. Gaziantepspor ligde oynadığı 31 maçın ardından2 galibiyet, 4 beraberlik ve 25 mağlubiyet elde ederek 1 puanla ligin son sırasına demir atmış durumda. Eskişehirspor ise 10 galibiyet, 7 bereberlik ve 14 mağlubiyet alarak 34 puanla 14. sırada bulunuyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Gaziantep, Eskişehir karşısında haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Eskişehir ise Gaziantep deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Gaziantep Eskişehir maçı canlı anlatımı, skoru ve tüm detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinde bulunuyor...
Gaziantepspor-Eskişehirspor
Spor Toto 1.Lig'in 32. haftasında Gaziantepspor sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek.
Gaziantep Stadyumu'nda saat 15.00'da başlayacak olan maçı hakem Erkan Engin yönetecek.
Bu karşılaşma öncesinde küme düşmesi daha önce kesinleşen Gaziantepspor'un 7 puanı bulunyor. Ligin 31. haftasında Samsunspor'u 5-0 mağlup edip moral bulan Eskişehirspor ise 34 puana sahip.
21 NİSAN CUMARTESİ DHA SPOR GÜNDEMİ
SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor
13.30 Kardemir Karabükspor - Bursaspor
16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
FENERBAHÇE
Antalyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.
SPOR TOTO 1. LİG
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor - Adanaspor
15.00 Boluspor - İstanbulspor
15.00 Gaziantepspor - Eskişehirspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
17.15 Celta Vigo - Valencia (Emre Mor)
16.30 Hamburg - Freiburg (Çağlar Söyüncü)
21.45 Milan - Benevento (Hakan Çalhanoğlu)
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13.00 Eskişehir Basket - Yeşilgiresun Belediyespor
15.15 Gaziantep Basketbol - Sakarya BŞB Basketbol
17.00 Anadolu Efes - İstanbul BBSK
20.15 Pınar Karşıyaka - Muratbey Uşak
KANO
Akarsu Kano Slalom Yusufeli Bahar Kupası sona erecek.
TENİS
18.00 TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın kura çekimi yapılacak.