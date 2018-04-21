Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği Osmanlıspor maçı canlı izle ve Gençlerbirliği Osmanlı maçı canlı skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz bu haberde. Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği, Osmanlıspor ile kendi evinde karşılaşıyor. Gençlerbirliği oynadığı 29 maçın ardından 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 30 puanla 15. sırada bulunuyor. Düşme hattında yer alan Osmanlıspor ise 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde ederek 29 puanla 17. sırada... Düşme hattını yakından ilgilendiren Gençlerbirliği Osmanlıspor Ankara derbisinde saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Gençlerbirliği, Osmanlı karşısında mücadeleden 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Osmanlı ise Gençlerbirliği deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Gençlerbirliği Osmanlı maçının şifresiz canlı anlatımı, maç skoru ve detayları turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika yayınlanıyor... Mücadelenin 26. dakikasında Adrien Regattin, Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

OSMANLISPOR DERBİ MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idman, 40 dakika sürdü. Antrenmana tedavisi devam eden Mehmet Batdal katılmazken, İranlı futbolcu Payam Sadeghian ise takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı.

Mor-sarılı oyuncular haftanın son antrenmanına ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular 5’e 2 top kapma oyunu oynadı. Antrenman sprint çalışmasıyla sona erdi.

OSMANLISPOR DERBİYE HAZIR

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Gençlerbirliği'yle karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent derbisinde yarın Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik direktör İrfan Buz nezaretindeki antrenman 40 dakika sürdü. Çalışmalara tedavisi devam eden Mehmet Batdal katılmazken Payam takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı. Osmanlısporlu oyuncular haftanın son antrenmanına ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenman sprint çalışmasıyla son buldu.